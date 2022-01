La primavera si sta avvicinando a passi velocissimi e da calendario inizierà tra meno di 60 giorni. Dopo gli ozi invernali e le abbuffate festive, questo è il momento per rimettersi in forma. Chi vuole presentarsi in forma smagliante all’appuntamento col costume deve iniziare adesso a prepararsi e perdere peso, per evitare eccezionali sacrifici dell’ultimo minuto.

Chi l’ha detto che dimagrire deve essere un sacrificio enorme? Perdere peso è una maratona e non è una gara di velocità come i 100 o i 200 metri piani. Chi vuole perdere peso deve assumere delle abitudini salutari che permettano al corpo di adeguarsi progressivamente al dimagrimento. Questo approccio permette di perdere peso con poca fatica e soprattutto di non recuperare i chili persi.

Motivazione, focalizzazione, programmazione e azione sono quattro passi per approcciarsi ad una perdita di peso costante e senza grossi sforzi. Vediamo in concreto come raggiungere l’obiettivo della perdita di peso.

Per dimagrire veramente e perdere anche 12 chili in 120 giorni senza sforzo potremmo seguire questi semplici 4 passi

La motivazione è fondamentale perché è la benzina che muove chi vuole ottenere un obiettivo. Chi vuole perdere peso deve essere deciso altrimenti lascerà alle prime difficoltà. Chi non ha una forte motivazione deve lasciare perdere, comunque si arrenderà presto.

La focalizzazione è il secondo step fondamentale per individuare l’obiettivo da raggiungere. L’obiettivo per essere raggiungibile deve essere specifico, misurabile, attraente, realizzabile e definito nel tempo. Un obiettivo di questo tipo è per esempio quello di perdere 12 kg nei prossimi quattro mesi. Ognuno può stabilire la sua quantità di peso da perdere purché sia un obiettivo realizzabile. Per esempio perdere 12 kg in una settimana è un’impresa al limite dell’impossibile.

Definito l’obiettivo si passa alla programmazione ovvero come raggiungere questo obiettivo. Chi desidera dimagrire veramente e perdere 12 chili in soli 4 mesi deve perdere 3 kg al mese, ovvero 1 chilo ogni 10 giorni. L’obiettivo non è di quelli impossibili.

Adesso occorre definire come fare. La strada maestra è quella di introdurre delle sane abitudini alimentari e incrementare l’attività fisica. Chi vuole dimagrire per esempio può introdurre nella sua dieta maggiore frutta e verdura e ridurre i cibi calorici. Per incrementare l’attività fisica può aumentare le passeggiate a passo veloce oppure anche correre. Oppure può provare a respirare ogni giorno in un modo particolare per 120 secondi. L’attore giapponese Miki Ryosuke ha inventato questa tecnica per perdere peso con risultati strabilianti.

Il calendario come alleato

Dopo la focalizzazione e la programmazione non resta che passare all’azione, ovvero mettere in pratica quello che si è programmato. Quindi iniziare a comprare e mangiare cibi più salutari e pianificare dell’attività fisica. Scrivere sul calendario i progressi può aiutare nell’impresa. Per esempio chi volesse iniziare domani segnerebbe sul calendario il suo peso. Dopo 10 giorni segnerebbe il peso ridotto di 1 kg, dopo 20 giorni il peso ridotto di 2 kg, ecc. Per ogni data segnata sul calendario verificherà in quel giorno se l’obiettivo è stato raggiunto.

Approfondimento

4 soluzioni davvero efficaci per perdere peso, bruciare grassi velocemente e tornare in forma smagliante dopo le feste