Quando torniamo a casa stanchi dal lavoro non è sempre così semplice trovare la voglia di mettersi ai fornelli e cucinare a lungo. Tuttavia, non occorre passare una vita su pentole e padelle per mangiare bene e, soprattutto, per mangiare sano.

La zuppa che proponiamo oggi ha tempi di cottura molto ristretti e potrebbe essere, inoltre, una risorsa per fare scorta di proteine e fibre vegetali. I protagonisti infatti sono i ceci, straordinario legume che abbonda di fosforo e magnesio contenente molte saponine. Proprio le saponine, insieme alle fibre, concorrerebbero al mantenimento dei livelli di colesterolo e trigliceridi.

Accompagneremo i nostri ceci ad altre verdure di stagione come broccoli e cicorie pronti in pochissimo tempo.

Un piatto di salute

Date tutte le qualità esposte, potrebbe aiutarci contro colesterolo e trigliceridi questa appetitosa zuppa pronta in poco tempo, ideale per chi va sempre di fretta.

Ma, venendo alla preparazione, quello di cui avremo bisogno sarà:

Ceci lessati in barattolo;

Patate;

Broccoli;

Cicoria;

Cipolla;

La ricetta è davvero semplicissima e la prima cosa da fare sarà pulire i broccoli. Per eventuali dubbi ecco il segreto delle nonne per pulire correttamente broccoli e cavolfiori. Con un pelapatate rimuoviamo la parte esterna del gambo per poi farlo a cubetti che metteremo in acqua salata bollente.

Trascorsi 10 minuti leviamoli dall’acqua e aggiungiamo le cime del broccolo. Mentre queste cuociono, mettiamo a dorare della cipolla con poco olio nel quale successivamente aggiungeremo la patata fatta a cubetti. Successivamente aggiungeremo in padella anche il gambo del broccolo lessato e i ceci scolati e lavati.

Potrebbe aiutarci contro colesterolo e trigliceridi questa appetitosa zuppa pronta in poco tempo

Mentre ceci e patate sono in cottura, togliamo dall’acqua le cime dei broccoli e, sempre nella stessa acqua, mettiamo a sbollentare la cicoria 5 minuti. Al termine della cottura delle verdure avremo ottenuto un brodo vegetale super saporito.

Scoliamo la cicoria ed aggiungiamola in padella insieme alle cime del broccolo e ad un abbondante mestolo dell’acqua di cottura delle verdure. Copriamo e lasciamo che tutti i sapori si amalgamino creando un’irresistibile consistenza cremosa ed avvolgente. Broccoli e cicoria infatti si sfalderanno e faranno da legante, mentre patate e ceci daranno struttura e sostanza. Correggiamo di sale e, a piacimento, possiamo dare ulteriore spinta con un pizzico di peperoncino.

Ecco che in poco meno di 20 minuti avremo realizzato una zuppa gustosa e salutare alla quale non resta che aggiungere un filo di olio a crudo. Buon appetito.

