Ogni famiglia si trova puntualmente a dover affrontare diverse spese. Tra le varie uscite economiche, un posto di rilievo sicuramente l’hanno i beni di prima necessità. Essi includono tutti quei prodotti insostituibili nella vita di ogni giorno. Vanno dunque dal cibo a oggetti per la casa e l’igiene.

Nella lista di questi, sicuramente non manca mai in alcuna famiglia la carta igienica. In effetti, fin dai tempi più remoti e quando, quindi, ancora non esisteva, l’uomo ha sempre utilizzato qualcosa con questa funzione.

Una necessità di pulizia imprescindibile, quindi, ieri come oggi. Nella contemporaneità però è diventata una vera e propria spesa fissa e, in quanto tale, anche quella della carta igienica va affrontata in modo intelligente.

Per scegliere saggiamente la migliore carta igienica al prezzo più conveniente ecco 5 indispensabili astuzie

A prima vista i rotoli potrebbero sembrare tutti uguali, ma questo è un errore in cui non bisogna cadere. Acquistare il primo pacco che troviamo davanti, ci farà realizzare l’infelicità della scelta una volta a casa: carta scadente e che dura pochissimo.

Per un acquisto ponderato, ovviamente, dobbiamo per prima cosa guardare i prezzi e confrontarli. Dopo di che, controlliamo il numero di rotoli contenuti nei vari pacchi e rapportiamoli al costo.

Ma fermiamoci, non buttiamoci su quella che costa meno e ha più rotoli, non sempre buon prezzo è sinonimo di qualità. Il risparmio potrebbe dunque non rivelarsi davvero conveniente. Per far sì che lo sia, dobbiamo passare agli altri 3 consigli.

Come capire qual è la migliore carta igienica

Prestiamo attenzione a non farci ingannare dal numero di rotoli, il fatto che siano molti non significa durino più a lungo. Potrebbero essere anche semivuoti.

Leggiamo quindi sul pacco se vi è l’indicazione del numero di strappi e della lunghezza, dobbiamo valutare anche e soprattutto questi.

Importante, poi, assicurarci del numero di veli, poiché una carta troppo sottile rischia di rompersi nelle nostre mani e risultare inutile.

Per misurare dimensioni e consistenza, possiamo premere leggermente sui rotoli. Dovranno risultare ben compatti ma non troppi duri, questo infatti ci porta all’ultimo aspetto da considerare: la carta.

Questa deve essere necessariamente morbida, quindi dalla prova fatta dovremo percepirla così.

In caso contrario, nell’utilizzo rischieremmo di irritarci e graffiarci.

Dobbiamo inoltre considerarne la tipologia. Se abbiamo la pelle delicata sarà bene evitare quelle colorate e profumate che potrebbero crearci fastidi.

Nello sceglierla, poi, sarebbe bene considerare anche gli aspetti ambientali, dunque optare per una buona carta riciclata o una a marchio Ecolabel.

Dopo aver fatto queste 5 constatazioni, siamo finalmente pronti per tornare alla prima. Sulla base di ciò che ne abbiamo ricavato potremo confrontare i prezzi di quelle che ci sembrano migliori e comprare la più economica tra queste.

