È arrivata la stagione fredda e con lei anche una grande abbondanza di crucifere sui banchi alimentari. Le crucifere sono la grandissima famiglia di vegetali che ospita al suo interno delle vere delizie come broccoli e cavolfiori. Questi ortaggi, oltre ad essere poveri di calorie e ricchi di gusto, abbondano di nutrienti che potrebbero rivelarsi alleati della salute.

Infatti potremmo aiutarci ad avere cervello e memoria d’acciaio grazie a questi straordinari alleati di una mente sempre lucida.

Tuttavia, per quanto deliziosi possano essere, questi potrebbero ospitare piccoli parassiti, come vermi e tignole, di cui non sempre ci accorgiamo. Questi non sono nocivi per l’uomo ma, forse, quello di vermi è un contorno di cui faremmo volentieri a meno.

Per rimuoverli ed eliminarli efficacemente avremo bisogno di un semplice trucchetto.

Ospiti indesiderati

Specialmente quando acquistiamo prodotti molto freschi o biologici, è normale che su questi possano intrufolarsi piccoli insetti. Nessun panico, è del tutto naturale trovare qualche parassita o loro tracce su frutta e verdura, anzi potrebbe essere un buon segno.

Per eliminarli dovremo innanzitutto sezionare le varie parti di broccoli e cavolfiori separandoli dal gambo centrale che, però, non dovrà essere eliminato. Meglio limitare gli sprechi e scoprire questi 3 geniali modi di cucinare i gambi dei broccoli.

Una volta separate le piccole cime, queste dovranno essere lavate accuratamente, ma la semplice acqua corrente non basta. C’è chi per pulire le crucifere usa una soluzione di acqua e aceto ma attenzione perché questo, data l’acidità, potrebbe ingiallire il colore della verdura.

Inoltre, sempre per le pungenti caratteristiche dell’aceto potremmo intaccare il sapore di broccoli e cavolfiore. Ma allora qual è il metodo giusto?

Ecco il segreto delle nonne per pulire correttamente broccoli e cavolfiori ed eliminare i terribili vermi

Per eliminare i piccoli vermetti dovremo lasciare a bagno i broccoli e i cavoli in abbondante acqua all’interno della quale dissolveremo del sale. Il sale, date le sue fenomenali proprietà antisettiche, spingerà vermi, tignole e cavolaie ad uscire dalle verdure in men che non si dica. Dopo circa 15 minuti, sarà possibile vederli galleggiare in superficie. Trascorso il tempo necessario, risciacqueremo sotto abbondante acqua fredda. Ecco il segreto delle nonne per pulire correttamente broccoli e cavolfiori ed eliminare i terribili vermi.

Approfondimento

Più di legumi e broccoli è questo errore che gonfierebbe la pancia come un pallone