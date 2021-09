La cucina per qualcuno rappresenta una difficoltà continua, dalle preparazioni di base alle pulizie finali che impensieriscono anche i più esperti. Possono essere ricette semplici, come quella di questa pasta aglio, olio e peperoncino stellata, ma padelle unte e schizzi di grasso non tardano mai ad arrivare. Perciò, oggi proporremo una ricetta che non richiede né padelle né cotture, se non quella della pasta stessa, perfetta anche per molte persone. Il nostro primo piatto sarà sostanzioso, profumato, facilissimo e di grande effetto. Dunque senza indugi, ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella.

Ingredienti e preparazioni

Per questa semplice ricetta avremo bisogno di:

Pasta (lunga o corta a piacimento);

Ricotta fresca;

Semi di finocchio;

Noce moscata;

Pecorino romano;

pepe.

La sola lista degli ingredienti dovrebbe suggerire l’estrema semplicità della ricetta, evitando il bisogno di padelle. Infatti, cominceremo mettendo a bollire dell’acqua salata nella quale caleremo la pasta che non dovrà fare altro che cuocere. Nel frattempo, in un ampio contenitore versare della ricotta fresca, possibilmente di buona qualità. Aggiungeremo un po’ di acqua di cottura e, aiutandoci con una forchetta o una frusta, renderemo la ricotta più fluida e morbida. Una volta raggiunta la consistenza di salsa, mettiamo nel composto dei semi di finocchio, una grattata di noce moscata e del pepe.

Ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella

Già solo questi 3 elementi a contatto con il calore sprigioneranno una carica aromatica pazzesca.

Una volta cotta la pasta, scoliamola direttamente nel composto di ricotta, facendo attenzione a conservare un po’ di acqua di cottura. Aggiungiamo abbondante pecorino romano e poca acqua di cottura per volta che, insieme, legheranno con la ricotta per creare una crema da 1.000 e una notte. Mentre staremo mantecando la pasta, sarà impossibile per gli ospiti non farsi sopraffare dall’acquolina in bocca reclamandone un piatto a gran voce. Non ci resta che servirla ben calda e goderci i meritati complimenti dei commensali.

Piccole varianti

La ricotta è un’ottima base per evitare di sporcare pentolame in giro dato che per stemperarla è sufficiente un mestolo di acqua di cottura. Sempre a crudo, potremmo cambiare gli ingredienti e fare una variante con delle noci, miele e qualche ciuffetto di gorgonzola.

Approfondimento

Non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima