Scegliere l’orario giusto per i pasti della giornata non è un’operazione che si può lasciare al caso. Lo confermano gli esperti dell’alimentazione e diversi studi scientifici che parlano degli effetti sulla salute. Gli orari dei pasti influiscono molto sul metabolismo e sull’aumento del peso ed è in particolare la sera che si commettono alcuni errori. Ecco qual è l’ora perfetta per cenare senza ingrassare e mantenere bassi i livelli di glicemia e colesterolo cattivo.

Perché un’ora non è uguale all’altra?

Chi desidera conservare uno stato di salute ottimale o prestare maggiore attenzione alla linea, non dovrebbe trascurare il momento della cena. È importante quello che si mette nel piatto e anche l’ora in cui si decide di mettersi a tavola. Abbiamo illustrato questi aspetti nell’articolo “Chi non riesce a digerire bene la sera sta commettendo questi 3 gravi errori probabilmente”. Per andare a dormire sereni e non rischiare di passare una notte in bianco, è importante scegliere cibi leggeri e non ricchi di grassi complessi. Questo genere di alimenti richiede tempi di digestione molto lunghi che a volte ostacolano il sonno e l’addormentamento. Inoltre, una cena abbondante e ricca di grassi potrebbe favorire l’aumento ponderale se si considera che quei grassi non verranno immediatamente bruciati dall’organismo.

Ecco qual è l’ora perfetta per cenare senza ingrassare e mantenere bassi i livelli di glicemia e colesterolo cattivo

Generalmente, l’orario ideale per fissare la cena dovrebbe essere circa 3 ore prima di andare a letto, quindi tra le 19:00 e le 20:00. In questo lasso di tempo, se si consuma un pasto leggero, si consente all’organismo di svolgere una corretta azione metabolica e digestiva.

Inoltre, gli effetti positivi ricadono a cascata anche sul controllo del colesterolo e della glicemia. Come confermano alcuni ricercatori del Taiwan il colesterolo cattivo si riduce notevolmente se si assume meno cibo durante le ore serali. Un altro studio pilota dell’Università inglese del Surrey ha dimostrato come cambiare l’orario dei pasti possa aiutare e perdere peso in maniera efficace. Gli stessi effetti benefici si possono registrare sui livelli di glucosio nel sangue. In sostanza, è sempre preferibile che la cena non abbia luogo immediatamente prima di andare a letto ed evitare i dannosi pasti o spuntini notturni.

