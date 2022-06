La stagione delle vacanze è iniziata e molte persone stanno scegliendo la destinazione ideale. C’è chi in vacanza vuole divertirsi e chi invece cerca pace e relax. Senza dubbio quello che vogliamo tutti e lasciarci alle spalle lo stress e gli impegni. Per tantissime persone la meta delle vacanze estive è il mare. D’estate sogniamo mete caraibiche, ma come sappiamo i prezzi delle mete esotiche possono essere davvero esorbitanti. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una destinazione poco conosciuta famosa per le sue lunghissime spiagge di sabbia.

Una meta poco conosciuta

Nel dipartimento della Loira Atlantica si trova La Baule-Escoublac, un comune di villeggiatura dal grande fascino. Citata nei romanzi di Georges Simenon, questa località si trova poco lontano dall’Italia ed è il luogo da scegliere per chi ama il mare. Una volta giunti qui potremo praticare sport acquatici, ma anche scegliere di trascorrere una vacanza tranquilla in compagnia della famiglia.

Possiamo spendere poco scegliendo questa meta che ha una tra le spiagge di sabbia più belle al Mondo ed è vicinissima all’Italia

Con i suoi 9 chilometri di spiagge di sabbia, La Baule è la meta scelta da molti francesi per staccare la spina. La spiaggia è circondata da edifici e hotel con vista sull’Oceano Atlantico. Le sue spiagge sono ampie e spaziose, considerate dai turisti stranieri tra le più belle al Mondo. Questo è il luogo ideale per fare lunghe passeggiate e praticare sport da spiaggia. Inoltre, qui non mancano i servizi ed è infatti la destinazione preferita di molte famiglie.

Tuttavia, la Baule non è soltanto le sue spiagge. Passeggiare per le strade della città è un’esperienza rilassante e stupenda. Chiudendo gli occhi, potremo sentire il profumo dei pini marittimi. Qui non mancano edifici e ville incantevoli, alcuni in stile neogotico.

Il Tropicarium, il parco e la foresta

Chi ama la natura non potrà fare a meno di visitare il Tropicarium Bonsai. Questo luogo suggestivo è dedicato alla natura e rappresenta il luogo perfetto per concedersi una pausa. Si tratta di un grande giardino esotico in cui potremo ammirare numerosissime specie di piante circondati dal cinguettio degli uccelli.

Gli spazi verdi non mancano di certo a La Baule. Nei pressi della foresta c’è il Parc des Dryades che potremo visitare gratuitamente. In questo luogo dall’atmosfera bucolica potremo rilassarci e prendere una boccata d’ossigeno. All’interno del parco c’è anche un grande anfiteatro.

Infine, La Baule possiede anche una caratteristica foresta grande ben 47 ettari. Potremo visitarla a piedi, in bicicletta, oppure facendo un’escursione a cavallo e godere di un’esperienza davvero magnifica.

Perché scegliere La Baule e come raggiungerla

Possiamo spendere poco scegliendo questa meta perché i prezzi delle strutture partono da circa 60 euro per notte. La scelta di appartamenti e hotel è molto vasta poiché La Baule è una meta molto nota ed amata dai francesi. Possiamo arrivare a La Baule in treno da Nantes in meno di un’ora oppure da Parigi. Se preferiamo scegliere la comodità dell’aereo, a 75 chilometri da La Baule c’è l’aeroporto di Nantes Atlantique. Da qui potremo raggiungere la città noleggiando l’automobile oppure in navetta.

