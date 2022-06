“Davvero un gran talento, ma peccato che non si sia mai espresso del tutto”. Quante volte l’abbiamo sentito dire nel Mondo dello sport, magari anche a uno dei nostri figli. Equivale all’altrettanto famosa frase scolastica: “è bravo ma potrebbe fare di più”. Ed è quello che potrebbe accadere a questi 3 segni che nell’estate 2022 sembrerebbero ancorati a paure e incertezze che li frenerebbero. Andiamo a scoprire quali sono i 3 segni incriminati e cosa li trattiene da prendere il volo una volta per tutte.

Le stelle invocano coraggio a questi tre segni

Sono le stelle a chiamare a raccolta rispettivamente:

Li abbiamo messi rigorosamente in ordine alfabetico, pur essendo tutti e tre accomunati dalla stessa incertezza che li pervade da qualche tempo. Chi più e chi meno, ma tutti e tre accomunati da un blocco psicologico, che avrebbe tre cause principali. Che andiamo a vedere subito.

Ecco quali sono i 3 ostacoli che impedirebbero a questi 3 segni di rilanciarsi e progettare un’estate di successi e soddisfazioni economiche

Bilancia, Capricorno e Sagittario si troverebbero bloccati in una ragnatela che li imprigiona a causa del proprio orgoglio, della paura e della pigrizia. Sono tutti e tre pervasi da questi tre sentimenti che impediscono loro di cambiare rotta, programmando un futuro migliore. Cerchiamo di entrare ancora meglio nello specifico, analizzando proprio questi tre blocchi psicologici.

Quello che frena i nostri tre segni è un senso di orgoglio che non permette loro il cambiamento per paura di ammettere lo sbaglio. Avere intrapreso una determinata carriera che non è sfociata in quella che avremmo sempre voluto non deve essere visto come un fallimento. Bisogna invece capire che gli errori fanno parte della vita, e che anzi come insegna lo sport, aiutano a crescere più delle vittorie.

Timore e pigrizia

Paura di lasciare la strada certa e pigrizia mentale nel volerlo fare sono gli altri due blocchi che frenano i nostri segni. Soprattutto per coloro che hanno una certa età, cambiare significa potenzialmente lasciare tutto ciò che è stato acquisito negli anni. La pigrizia ben si allinea alla paura e mette in campo sia l’aspetto psicologico che quello fisico. Pensare di rimettersi in discussione, magari alzandosi prima la mattina e tornando dopo la sera, non solo mette paura, ma blocca a priori. Probabilmente se i nostri tre segni non riescono proprio a superare queste barriere, ecco quali sono i 3 ostacoli che farebbero capire loro di non essere ancora pronti al cambiamento.

