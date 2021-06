È ora di pensare alle ferie e molti di noi stanno vagliando diverse ipotesi. Se stiamo cercando una meta spettacolare e modaiola, ma lontana da orde di turisti oggi consigliamo la meta perfetta. Si trova in Francia, a sole poche ore da noi, e possiede spiagge incantevoli e paesaggi stupendi. Scopriamo insieme questo luogo magnifico.

È detto la California d’Europa questo luogo imperdibile perfetto per una vacanza all’insegna del divertimento lontano dal turismo di massa

Biarritz è una città dal duplice volto. Da un lato è una località turistica d’élite, dall’altra è la patria dei surfisti. Infatti, questa località balneare è perfetta per chi ama il surf e per chi cerca una vacanza di tendenza.

Questa cittadina che si trova sul Golfo di Biscaglia, nella Francia sud-occidentale, è adatta alle famiglie con bambini, alle coppie e ai gruppi di amici.

Una volta arrivati qui, consigliamo di recarsi in Place Bellevue: questa piazza è collocata sopra il livello del mare e ci regala una vista mozzafiato. Potremo vedere l’Oceano in tutto il suo splendore ed ammirare le distese di sabbia dorata della Grande Plage. La Grande Plage è la spiaggia più grande e conosciuta di Biarritz. Qui è possibile rilassarsi, ma anche vedere molti giovani praticare surf oppure noleggiare una tavola e lanciarsi all’avventura in prima persona.

C’è tanto da vedere

Nel punto più a nord della città svetta il faro di Biarritz alto ben 73 metri. Da qui è possibile ammirare il mare, la città e tutto il litorale a 360 gradi. Il vero cuore pulsante della cittadina è il porto vecchio. Questo è un incantevole villaggio in miniatura caratterizzato dalla presenza delle crampottes, ovvero casette basse in cui vivevano i pescatori.

Da qui possiamo dirigerci alla spiaggia di Port Vieux: una splendida caletta riparata dalle rocce e dal caos. Se siamo amanti dell’architettura, una tappa obbligata è alla chiesa di Sainte-Eugénie. Questo edificio neogotico affacciato sul porto al suo interno ha delle vetrate artistiche che ci regalano un’esplosione di colori.

Infine, non possiamo non recarci al Rocher de la Vierge. Questo sperone roccioso è il simbolo della città e nel 1865, i pescatori fecero erigere una statua della Madonna dopo essere stati aiutati in mare. Da qui la vista è impagabile e arriva fino alle montagne dei Paesi Baschi in Spagna.

Come raggiungerla

È detta la California d’Europa questo luogo imperdibile a poche ore dall’Italia perfetto per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento lontano dal turismo di massa. Dal nostro Paese è possibile raggiungere Biarritz da Milano Linate con poche ore di volo.

