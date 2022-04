Continuano ad arrivare le bollette sempre più rincarate nonostante i nostri tentativi di risparmiare. In compenso, le pensioni e gli stipendi non accennano a crescere. Sogniamo il colpo di fortuna per non doverci più preoccupare quando apriamo la busta con la bolletta.

Però, nulla cade dall’alto e nessuno ci regala niente. È questo uno dei motivi per i quali gli italiani amano giocare con il Gratta e Vinci. Si spera di comprare il biglietto giusto e, finalmente, dare una grattata non solo ai simboli, ma anche a questa incertezza economica. Sempre, facendo bene attenzione a non cadere nella ludopatia, malattia dalla quale dobbiamo stare alla larga.

I premi da vincere con questi Gratta e Vinci sono interessanti

Abbiamo visto, in tanti articoli di ProiezionidiBorsa, sul quali Gratta e Vinci puntare. Per ogni tipologia di prezzo, infatti, ci sono diverse possibilità di vittoria, alcune davvero interessanti. Abbiamo preso in esame, ad esempio, quelli da 5 euro, che rappresentano sempre un buon compromesso tra investimento e premio da vincere. Così come quelli da 3 euro che, per tanti pensionati e non solo, sono quelli preferiti visto il costo basso del biglietto. Abbiamo, anche scoperto come si possa giocare con il cellulare al Gratta e Vinci, con premi decisamente interessanti.

Sempre affidandoci alle percentuali di AMD, ovvero il sito ufficiale della Agenzia delle Dogane e Monopoli. Ed è interessante sapere che possiamo sognare di vincere fino a 2 milioni di euro con alcuni di loro. È arrivato il momento di occuparci di una nuova categoria di Gratta e Vinci, sempre online, ma che hanno premi molto più alti. Sono quelli da 10 euro e, al momento, offrono nove alternative di gioco

Possiamo sognare di vincere fino a 2 milioni di euro grazie a questi Gratta e Vinci che hanno anche delle interessanti probabilità di vittoria

Come Las Vegas Night che garantisce un premio massimo di 15mila euro con una alta probabilità di vincita. Infatti, 1 ogni 15.000 giocate potrebbe essere quella per sbancare il Gratta e Vinci. Invece, 1 giocata ogni 8,86 è vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 20 euro in su. Stesse percentuali garantisce anche Viaggio Fortunato. Che sono uguali anche in Silver Privé, solo che il premio massimo è di 10mila euro.

Ancora più alte le probabilità di portarsi a casa il premio massimo con Turbo Cash Linea PLUS. Infatti, qui, 1 ogni 1.297,30 giocate fa vincere il top dei premi, ovvero 2mila euro. Per vincerne dai 20 euro in su, invece, 1 giocata ogni 7,98 guadagna premi superiori al costo della giocata. Stesse percentuali anche per Bonus Tutto per Tutto Linea PLUS, Nuovo Il Miliardario MEGA Linea PLUS e Nuovo 50x Linea PLUS.

Il sogno, però, sono i 2 milioni di premio massimo garantiti da Nuovo Mega Miliardario Scratch e da Nuovo Mega Miliardario. Anche se è quasi impossibile visto che solo 1 ogni 7.800.000 giocate è quella fortunata in tutti i sensi. Interessante come 1 giocata ogni 6,71 sia vincente premi superiori al costo della giocata, ovvero dai 20 euro in su.

Approfondimento

