Possiamo guadagnare fino a 500.000 euro investendone solo 5 grazie a questi Gratta e Vinci che offrono interessanti probabilità di vittoria

A volte, bastano 5 euro per poter dare una svolta alla propria vita. Certo, non è così facile, ma perché non provarci? E così, ecco che il Gratta e Vinci è diventato un rito per molte persone che sperano, con una grattata, di cancellare i problemi economici.

Certo, va fatto sempre con oculatezza e senza esagerare. Il pericolo della ludopatia non è uno scherzo e dobbiamo essere capaci di saperci fermare per tempo. Ad esempio, chi vince pochi euro, punta subito a reinvestirli in un’altra lotteria istantanea, rischiando di perdere il piccolo guadagno. Invece, è abbastanza difficile che due Gratta e Vinci consecutivi siano vincenti, anche se il caso, a volte, lo permette. Insomma, bisogna saper grattare con intelligenza, magari leggendo i consigli di ProiezionidiBorsa.

Non solo dal tabaccaio, ma ecco come vincere anche con il proprio cellulare

In tanti, magari, si vergognano di farsi vedere a giocare. Preferiscono tener nascosta questa passione per il Gratta e Vinci. Ebbene, nessun problema, perché si può grattare anche virtualmente, con le lotterie istantanee online. Abbiamo già esaminato alcune tipologie di questi Gratta e Vinci virtuali. È arrivato il momento di controllare, oltre a quelli cartacei, quali Gratta e Vinci da 5 euro online offrano le percentuali migliori di vittoria. Consultando il sito ufficiale di AMD, ovvero della Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Al momento, ci sono 16 lotterie attive, che si possono classificare in tre gruppi. Ovvero, dividendole per quanto si potrà vincere di premio massimo e probabilità di riuscita. Sostanzialmente, potremmo puntare su quelle che ci potrebbero far svoltar, visto che possiamo guadagnare fino a 500.000 euro, ma con rare possibilità di vittoria. Oppure, scegliere quelle con un massimo di premio di 500 euro, ma molto più fattibile. Starà a noi decidere cosa scegliere, sempre al prezzo di 5 euro.

Possiamo guadagnare fino a 500.000 euro investendone solo 5 grazie a questi Gratta e Vinci che offrono interessanti probabilità di vittoria

Portafortuna 5€, ad esempio, ha una vincita massima di 500 euro garantita da 1 ogni 439,24 giocate. Per assicurarsi da 10 euro in su, invece, le probabilità sono di 1 giocata ogni 7,93. Stesse percentuali per Numerissimi, Tutto per Tutto, Nuovo Il Miliardario Linea PLUS, Nuovo 20x, Nuovo Doppia Sfida, Battaglia Navale.

Fa decisamente gola Ruby 7’s che mette in palio mezzo milione di euro. Solo che li vince 1 giocata ogni 2 milioni di tentativi. Migliore è la probabilità per gli altri premi, con 1 giocata ogni 6,96 vincente premi superiori ai 5 euro giocati. Offrono uguali prospettive anche Sfida al Campionato Re-Play, Super Biliardo, Club Elegance, Thunder Legend, Prendi Tutto e Prendi Tutto Scratch.

Anche Nuovo Miliardario garantisce un premio massimo di 500.000 euro, ma la probabilità di vincita è di 1 ogni 5.280.000,00 giocate. Invece, vince dai 10 euro in su 1 giocata ogni 7,99. Stesse percentuali per Nuovo Miliardario Scratch.

Approfondimento

Per riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non i tabaccai, il codice a barra o numeri fortunati e difetti ma ecco cosa c’è da sapere