Quando a metà febbraio ci siamo occupati per l’ultima volta di questo titolo scrivevamo La vicinanza dei supporti potrebbe presto far salire il titolo Openjobmetis, ma attenzione a eventuali break ribassisti. Complice anche l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le cose hanno preso una brutta piega per Openjobmetis . Con la rottura del supporto indicato in area 11,2 euro, infatti, le quotazioni hanno accelerato al ribasso arrivando a perdere circa il 30%.

Il titolo, però, ha avuto una immediata reazione che lo ha portato a un guadagno di oltre il 50%. Adesso le cose, però, sembrerebbero essere nuovamente cambiate. E se le azioni Openjobmetis fossero sul punto di invertire al ribasso?

Come si vede dal grafico, infatti, il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 11,47 euro ha fermato l’ascesa delle quotazioni che adesso si sono portate in prossimità di un’area di supporto che potrebbe essere molto critica. Una chiusura settimanale inferiore a 10,2 euro, infatti, potrebbe favorire i ribassisti che nel caso potrebbero avere come obiettivo più probabile area 6,72 euro. Qualora, poi, il ribasso dovesse continuare, allora il titolo potrebbe spingersi fino in area 1,14 euro.

La continuazione del rialzo, invece, potrebbe spingere il titolo ben oltre i massimi storici in area 13,5 euro. In particolare, la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 18,5 euro.

La valutazione del titolo Openjobmetis

Dal punto di vista della valutazione il titolo Openjobmetis risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato per l’analisi del bilancio. Secondo quanto riportato su riviste specializzate, infatti, il titolo è tra i più sottovalutati. In particolare, Openjobmetis è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, il titolo è valutato a 0.22 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50% ai livelli attuali.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

E se le azioni Openjobmetis fossero sul punto di invertire al ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Openjobmetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 27 aprile a quota 10,24 euro in ribasso dell’1,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale