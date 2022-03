Il nostro sogno di arricchirci con una semplice giocata al Gratta e Vinci non tramonta mai. Gli italiani sperano, con una lotteria, di gettare via tutti, o quasi, i loro problemi economici. A maggior ragione, con la guerra in Ucraina che porta con sé anche molti rincari su beni di prima necessità.

Giocare una volta ogni tanto va bene, ma sempre senza esagerare. La ludopatia è una malattia che non va sottovalutata e fa bene lo Stato a intervenire ammonendo la gente a non esagerare. Tra le categorie di Gratta e Vinci, le lotterie istantanee più numerose sono quelle legate ai biglietti da 3 euro. Che non sono tutti uguali, almeno in termini di percentuali di vincita. Sono questi i Gratta e Vinci da 3 euro che, da quello che scrive l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, garantirebbero più probabilità di vincere.

Le varie percentuali

Il New Super Sette e Mezzo, per esempio, garantirebbe 1 biglietto vincente ogni 8,18 con premi superiori al costo della giocata. Va considerato anche il premio più ambito, quello da 200mila euro e qui se ne ha uno vincente ogni 6 milioni di biglietti.

Se vogliamo giocare con Cuccioli d’oro, invece, la probabilità di vincita massima è la stessa (1 su 6 milioni di biglietti). Decisamente migliore è, invece, quella generale, visto che questa lotteria istantanea garantisce 1 biglietto ogni 7,19 vincente premi superiori a 3 euro.

Passando a Numeri Fortunati, la probabilità della vincita massima è minore delle precedenti, con 1 biglietto ogni 8.160.000. Si hanno, però, più probabilità di grattare un premio superiore ai 3 euro, con 1 biglietto ogni 6,78.

Quarta lotteria da 3 euro è M’ama non m’ama. Qui i 200mila euro, premio massimo, si trovano in un 1 biglietto ogni 5.040.000. È di 7,03, invece, la percentuale di vincere sopra i 3 euro.

Sono questi i Gratta e Vinci da 3 euro che hanno maggiori probabilità di vincere e che dovremmo tenere sempre d’occhio

Per quanto riguarda Puzzle, abbiamo 1 biglietto ogni 6.960.000 vincente i 200mila euro e 1 ogni 9,21 vincente dai 5 euro in su.

Proseguendo, Dolce Natale ha 1 biglietto ogni 8.160.000 con 200mila euro nascosti. La vincita sopra i 3 euro, invece, è garantita da 1 biglietto ogni 6,88.

Settima lotteria da valutare è Super Portafortuna. Questa offre una buona percentuale di vincita sopra i 3 euro, con 1 ogni 6,22. I 200mila, invece, sono nascosti in 1 biglietto ogni 6 milioni.

Nuovo Oroscopo offre la migliore possibilità di grattare dai 5 euro in su, con 1 biglietto ogni 6,09 vincente premi superiori alla giocata. Meno bene il premio massimo, con 1 vincente ogni 6.240mila biglietti.

Infine, c’è Super Sette e Mezzo che ha 1 biglietto vincente ogni 7,87 e uno ogni 6 milioni con premio massimo di 200mila euro.