L’unione tra frutta e riso può sembrare un po’ fuori dal comune, e sicuramente lo è. Però quello che non si sa è che possiamo risolvere il problema della frutta acerba facendo questo con il riso crudo.

È ormai ben noto che per far maturare prima la frutta, questa si può mettere vicino alle mele. Oppure si può fare il contrario. Se non vogliamo far maturare la frutta, non dobbiamo metterla vicino alle mele.

La frutta acerba

Avere in casa della frutta acerba non è assolutamente un problema. Perché quando questa sarà pronta poi la si potrà consumare. Però, magari, abbiamo necessità di consumarla perché stiamo per partire, oppure perché vogliamo fare una torta per uno specifico evento ma la frutta ancora non è pronta. E quindi dobbiamo velocizzare il processo di maturazione. In che modo? Con il riso ovviamente.

Possiamo risolvere il problema della frutta acerba facendo questo con il riso crudo

Oltre al fatto che la mela aiuta gli altri frutti a maturare prima, sono ben note anche alcune proprietà del riso. Infatti se un oggetto elettronico si bagna, si consiglia subito di metterlo in un sacchetto con del riso crudo. Questo alimento andrà ad assorbire tutta l’acqua presente.

Be’ con il riso è possibile fare un’altra cosa. Infatti possiamo fare maturare prima la frutta. Quello che occorre fare è inserire in un sacchetto di plastica il frutto con del riso crudo. Quest’ultimo dovrà ricoprire totalmente il frutto.

Una volta ricoperto attendiamo un giorno, massimo due giorni. Al termine di questi il nostro frutto sarà pronto per essere consumato. Possiamo dunque fare una bellissima torta, ad esempio di pere, oppure di fichi o di limone. Ma possiamo anche fare dei frullati di frutta, che con la frutta acerba sarebbero stati poco gustosi. Oppure, infine, mangiare la frutta così com’è.

