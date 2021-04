Nonostante la casa sia perfettamente in ordine e pulita può succedere che si possa avvertire un odore sgradevole fuoriuscire dalle tubature. Questo non dipende da quanto puliamo e profumiamo la cucina, piuttosto dipende da quante volte ci dedichiamo a pulire e sturare le tubature del lavandino. Molti di noi si dedicano a questa pratica noiosa solo quando questo è completamente bloccato, quando in realtà è buona prassi pulirlo ogni tanto.

La pulizia dei tubi può essere effettuata con strumenti che conosciamo e che sicuramente abbiamo utilizzato o con composti pronti che troviamo presso i supermercati. Esistono però altri metodi naturali che non contengono composti chimici e che risultano altrettanto efficaci e soprattutto economici.

Ecco il composto miracoloso per sturare i tubi di scarico ed eliminare gli odori fastidiosi.

Perché i tubi si bloccano e causano odori fastidiosi?

Il problema dei tubi bloccati che fanno ristagnare l’acqua e risalire i residui dei cibi è un problema che ciclicamente affrontiamo tutti. Per questo motivo in articoli precedenti abbiamo già fornito dei consigli naturali che si sostituiscono ai classici prodotti da banco.

I tubi per via dei detersivi e per i residui di cibo che si bloccano all’interno, diventano il luogo naturale in cui proliferano germi e batteri. La presenza di questi provoca la fastidiosa puzza che ogni tanto sentiamo. Come già detto per prevenire questo fastidioso problema sarebbe meglio prendersi cura dei tubi di tanto in tanto, versando dei composti necessari a pulirli. Tra i vari rimedi naturali abbiamo il bicarbonato, sale e limone oppure l’aceto con acqua calda e cosi via.

Il composto miracoloso

In questo articolo, invece, indichiamo un composto alternativo e altrettanto valido. Ci stiamo riferendo al lievito di birra. Basterà averne un cubetto e 200ml di acqua, facciamo bollire l’acqua in un pentolino e non appena questa è in ebollizione aggiungiamo il cubetto. Versiamo poi questo composto nel tubo di scarico e tappiamo per tutta la notte, questo trucco semplice ed efficace libererà i nostri tubi dai residui ma soprattutto eliminerà i cattivi odori.

