Oggi affronteremo un tema molto caro alle persone. Si tratta del cibo e di quali sono gli errori che spesso si fanno quando lo si cucina. Sdoganeremo alcune credenza popolari e spiegheremo come riutilizzare parti di cibo invece di buttarle via nell’umido. Sia per consumare in toto il cibo acquistato, sia per evitare i consumi eccessivi di questo. E quindi ora vedremo i 3 errori da non fare con le carote che spesso commettiamo.

Carote, buccia si o buccia no?

Ma la buccia di frutta e verdura si può mangiare? La risposta è sì, ma ovviamente non sempre. Quello che è fondamentale è lavare benissimo verdura e frutta. Si può mettere in ammollo nel bicarbonato oppure si possono acquistare i disinfettanti per cibi da diluire in acqua.

Ad esempio la buccia di carota si può mangiare. Infatti questa deve essere ben lavata. Una volta lavata con una spugnetta grattare via parte della buccia superflua. Si sconsiglia di farlo con il coltello o altri strumenti perché sono troppo invasivi e parte delle sue proprietà benefiche sono proprio sotto la superficie o su questa, tipo il beta-carotene. Ovviamente quando si mangia la carota con la buccia questa avrà sicuramente un sapore più forte rispetto ad una senza.

La conservazione in frigo

Prima di mettere le carote in frigo è importante analizzarle. Infatti se queste non hanno i ciuffi si possono infilare nel cassetto della verdura, magari avvolte in uno straccio. Se invece presentano i ciuffi allora questi andranno tagliati, sennò le carote in frigo dureranno poco.

In cucina

La buccia e i ciuffi si possono tranquillamente usare per fare il brodo oppure come concime per l’orto: quindi non buttiamo via nulla. Inoltre per assimilare bene tutte le vitamine e sostanze delle carote si consiglia di mangiare questo ortaggio cotto, invece che crudo. Ed ecco i 3 errori da non fare con le carote che spesso commettiamo.

Approfondimento

