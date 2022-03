Possiamo ingrossare i limoni coltivati in vaso e farli fiorire più velocemente con questo semplice trucco di concimazione che non tutti sanno

Ricchissimo di vitamina C (50 grammi di vitamina per ogni 100 grammi di prodotto), il limone è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutacea. Per la scienza è il Citrus limon (L.) Osbeck, per moltissime persone, invece, è l’oro giallo dal sapore sublime che conquista tutti con il suo profumo inconfondibile.

Quando si parla del limone, si pensa immediatamente alla sua polpa. Tuttavia, pochi sanno che la buccia nasconde un segreto utilissimo che tutti dovrebbero saper sfruttare. Ed ecco perché conviene scoprirlo.

In cucina, il limone è molto gettonato per insaporire piatti di ogni tipo. Irresistibilmente buono nei dolci! Ecco, ad esempio, una delicatissima torta al limone che non ha bisogno del forno e si prepara in 5 minuti.

Insomma, il limone si presenta come un bene preziosissimo. Una vera ricchezza da avere in casa ed è per questo che sempre più persone decidono di coltivarlo in vaso. In un articolo precedente, avevamo già parlato di alcuni consigli pratici suggeriti dagli esperti per far fiorire e crescere la pianta più facilmente. Questa sera, invece, ci occuperemo della concimazione ideale per avere limoni grandi e profumatissimi. Difatti, non tutti sanno che possiamo ingrossare i limoni coltivati in vaso in poche e semplici mosse.

Prima di svelare i concimi migliori per la nostra pianta di limone, bisognerà capire quando sarà più opportuno concimarla.

Concimazione autunnale e primaverile

Un nutrimento aggiuntivo aiuterà senz’altro la crescita della pianta, tuttavia, è opportuno conoscere quando agire.

Nel caso dei limoni, l’operazione della concimazione può essere svolta in diversi periodi dell’anno. In genere, la prima concimazione è quella autunnale, quando la pianta risulta in una specie di stasi vegetativa. In questo caso, dicono molti esperti, letame, stallatico in pellet e concime organico sembrerebbero i tre metodi più adatti per donare al suolo il nutrimento perfetto.

Nei periodi più freddi dell’anno la concimazione si sospende e si riprenderà in primavera. Tra aprile e maggio, infatti, una bella dose di concime preparerà la pianta alla fioritura. Ma quali concimi utilizzare?

Possiamo ingrossare i limoni coltivati in vaso e farli fiorire più velocemente con questo semplice trucco di concimazione che non tutti sanno

Il trucco sta nel creare la combo giusta, ricca di sostanze nutritive che andremo a somministrare, durante i mesi. Ad esempio, non tutti sanno che in primavera e in estate il concime ideale è quello ricco di ferro. Si consiglia, dunque, di controllare gli ingredienti se si utilizzano concimi generici per piante. Inoltre, anche azoto, fosforo e potassio sono elementi importantissimi per il limone. Per la fioritura primaverile, si consigliano alti livelli di azoto, abbastanza potassio e poco fosforo.

Quando, invece, i limoni si apprestano a maturare, meglio nutrire la pianta con alti livelli di potassio (che aiuterebbe i limoni a crescere più grandi e succosi) e poco azoto e fosforo.

Infine, durante i periodi di forte caldo, pare che sia meglio nutrire la pianta con dosi abbondanti di fosforo per ridurre l’acidità del succo.