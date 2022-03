L’inizio di un nuovo mese porta con sé grandi speranze ed ottimismo. Chi ha dovuto affrontare delle difficoltà nelle ultime settimane spera che le cose possano cambiare. La fortuna gira e il cielo di aprile suggerisce delle piacevoli novità per alcuni fortunati segni dello zodiaco. Il mese astrologico inizia con la Luna nuova, che simboleggia cambiamenti e voglia di riscatto e di rinnovarsi. Inoltre, per alcuni di noi sono in arrivo incontri ed opportunità interessanti anche sul campo del lavoro.

Amore e fortuna alle stelle

Il mese di aprile si apre all’insegna della fortuna per il segno dei Gemelli, che finalmente riuscirà ad ottenere molto sul lavoro. Non sempre porsi obiettivi molto ambiziosi è una buona idea. Tuttavia, nei prossimi giorni l’unione di Mercurio e Saturno potrebbe assecondare le scelte coraggiose. Questo exploit porterà i Gemelli a credere di nuovo in loro stessi e ciò favorirà anche nuovi incontri. La situazione è positiva e questo ritrovato equilibrio porta benefici anche alle relazioni di coppia più durature.

La Luna nuova influisce positivamente sul segno della Vergine, che ritrova la voglia di viaggiare e di fare nuovi incontri. Dopo settimane di chiusura in cui i Vergine hanno dovuto prendere decisioni importanti, arriva il momento di scendere in campo più forti di prima. Una buona intuizione proprio nei prossimi giorni potrebbe fare la differenza sul lavoro. Questa potrebbe farci guadagnare non solo soldi in più, ma anche stima e reputazione.

Gemelli e Vergine iniziano aprile con il botto e per questi 2 fortunati segni zodiacali ci saranno grandi cambiamenti in arrivo

Aprile si preannuncia un mese d’oro per i nati sotto il segno del Toro. La Luna nuova offre la possibilità di cambiare carriera e di potere finalmente rincorrere i propri sogni. È un momento molto favorevole in cui è comunque fondamentale non fare scelte improvvise. Se ben ragionate, le decisioni prese dai Toro porteranno ai frutti sperati, dunque il consiglio è quello di cogliere l’attimo. In amore, la situazione è più rilassata ed è sempre bene non mettere troppa carne al fuoco se non vogliamo fare pasticci. Chi vive una relazione di lunga data potrebbe iniziare a valutare una convivenza, ma preferisce aspettare ancora un po’ prima di agire.

Leone

Gemelli e Vergine iniziano aprile con il botto, ma per il segno del Leone questo è senza dubbio il momento della svolta. I Leone sono generalmente persone molto dinamiche, che non vogliono e non riescono a sottostare alle imposizioni. Il cielo di aprile porterà molti Leone a prendere decisioni drastiche che potrebbero anche comportare un trasferimento. Questa non sarà affatto una scelta sofferta, ma soltanto l’occasione che molti appartenenti a questo segno aspettavano da tempo. L’unica nota dolente potrebbe essere l’amore: chi ha accanto un partner poco sicuro di sé potrebbe vivere con sofferenza le decisioni degli inarrestabili Leone. Le chiavi per superare un momento difficile sono il dialogo tra le due parti e la volontà di continuare insieme questo nuovo cammino.

Approfondimento

