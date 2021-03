Scientificamente il limone è chiamato “citrus limon (L.) Osbeck” ed è un comunissimo albero da frutto dal successo straordinario.

Appartiene alla famiglia delle Rutaceae ed è di origini orientali, in particolare in Cina e in India.

Attualmente, sulla penisola italiana, le più grandi produzioni di limone si concentrano nelle zone del Sud Italia. Campania, Sicilia e Calabria sono le principali coltivatrici del famoso oro giallo, tanto amato da tutto il mondo.

Tuttavia, è cresciuto in tutta Italia ed in modo significativo, il desiderio di coltivare quest’albero non solo nel verde vicino a casa ma anche in vaso, tra le mura domestiche.

Per vedere il limone fiorire e regalare colori e profumi dentro e fuori casa, la Redazione ha raccolto queste informazioni preziose. Piccoli segreti di giardinaggio da ricordare, dispensati direttamente dagli esperti.

Con questi consigli pratici il limone fiorirà velocemente e in modo sano, parola degli esperti

Innanzitutto, sarà necessario piantare l’albero in un luogo che non resta umido, soprattutto dopo le piogge. In questo caso, s’incorre nel rischio di malattie e funghi che attaccano le radici. Altra nozione importante, posizionare la pianta in un luogo soleggiato, almeno sei ore al giorno. Ogni dieci giorni, bisognerà fornire alla pianta circa 3 cm di acqua supplementare. Dunque, tastare il terreno circostante con le dita e bagnare ogni 4-5 giorni da quando il terreno risulta asciutto.

Da sottolineare che il limone ha moltissime fioriture, durante l’anno. Una tecnica efficace per far fiorire la pianta più in fretta è quella di puntare sulla giusta irrigazione e sulla concimatura. Queste due azioni insieme garantiscono un successo assicurato.

Secondo molti esperti del settore, l’ideale è praticare la sospensione delle irrigazioni per almeno 40 giorni, ad esempio dalla fine di giugno fino ai primi giorni di agosto. In questo periodo è consigliata una concimazione azotata.

In questo modo si spinge la pianta a fiorire con più vigore e con più velocità. Ed ecco perché con questi consigli pratici il limone fiorirà velocemente e in modo sano, parola degli esperti.