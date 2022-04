In tanti provano a sfidare la sorte giocando con i Gratta e Vinci. Un modo veloce per provare a dare una svolta alla propria vita. Anche perché ce ne sono a disposizione per ogni tasca, da 50 centesimi a 20 euro.

Con ProiezionidiBorsa abbiamo esaminato, in passato, alcune di queste categorie, come quella da 5 euro o la classica da 2 euro. Basandoci sempre sulle probabilità ufficiali dell’agenzia della Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM). Raccomandando di non cadere mai nella ludopatia che è malattia pericolosa, sulla quale vigilare sempre.

Si può giocare con il Gratta e Vinci anche con il cellulare o con il pc

Se siamo pigri e non vogliamo andare dal tabaccaio per comprare una lotteria istantanea, possiamo giocare anche online. Si possono guadagnare fino a 100.000 euro, ad esempio, grazie ai Gratta e Vinci da 2 euro disponibili online. Basta selezionare uno dei tanti siti autorizzati a metterli in vendita.

Tanti sono le lotterie da 2 euro a disposizione. Al momento, Golden Evolution, ad esempio, ha una vincita massima di 10mila euro ed è garantita da 1 ogni 25mila giocate. Invece, per sperare di vincere dai 5 euro in su, 1 giocata ogni 11,03 è vincente premi superiori ai 2 euro giocati.

Diverso è il discorso per Fai Scopa New Linea PLUS altro gioco che possiamo tentare, online, collegandoci con il nostro pc o smartphone. Qui, al momento, la vincita massima è bassina, ovvero 200 euro, garantita, però, da 1 ogni 799,57 giocate. Se puntiamo, almeno, a ripagarci della giocata, guadagnando pochi euro, allora 1 giocata ogni 9,49 è vincente premi superiori ai 2 euro investiti. In questa categoria di lotteria istantanea, con le stesse probabilità di vincita, rientrano anche I Simboli del Miliardario 2 Linea PLUS, Nuovo 10x Linea PLUS, Mini Doppia Sfida Linea PLUS e Dado 7 Linea Plus.

Si possono guadagnare fino a 100.000 euro grazie ai Gratta e Vinci da 2 euro da giocare con il cellulare o il pc e sono questi con le più alte probabilità di vincere

Passando, invece, a Lucky 7’s scopriamo che il premio massimo messo in gioco ammonta a 2mila euro che male non fanno. Il problema, semmai, è che al momento, li vince 1 ogni 16.666,67 giocate di media. Per garantirsi i premi da 5 euro in su, invece, 1 tentativo ogni 9,61 è vincente premi superiori al costo della giocata. In alternativa, con le stesse probabilità di vittoria, abbiamo Bounty Town, Color Cubes e Golden Eggs.

La Fortezza Ricca, invece, ha sempre i 2mila euro come premio massimo, ma garantito da 1 ogni 100mila giocate. Si possono vincere dai 4 euro in su, invece, con 1 giocata ogni 5,77 vincente premi superiori ai 2 euro. Stesse probabilità hanno Pop & Win e Alla Conquista dell’Impero.

Si possono guadagnare fino a 100.000 euro con Wheel of Fortune che garantisce un premio massimo, appunto, di ben 100mila euro. Con probabilità molto risicate, però, ovvero 1 per ogni milione di giocate. Inoltre, 1 giocata ogni 11,74 è vincente premi superiori al costo della giocata. Quanto a Batti il Banco ha identiche probabilità per i 100mila euro di premio massimo. Cambiano, invece, in meglio le possibilità di vincere almeno 5 euro con 1 giocata ogni 10,46 vincente. Meglio ancora va con Numeri Spettacolari, con pari probabilità per i 100mila euro, ma 1 giocata ogni 7,14 vincente dai 5 euro in su.

Lettura consigliata

A riconoscere i Gratta e Vinci vincenti non i tabaccai, il codice a barra o numeri fortunati e difetti ma ecco cosa c’è da sapere