Per tanti, il Gratta e Vinci è diventato un rituale. Capita, infatti, che insieme alla tazzina di caffè, ci facciamo dare un tagliando, magari nuovo, sperando di grattare quello vincente. O anche dal giornalaio, mentre compriamo il nostro quotidiano di riferimento.

Sognare, del resto, è alla portata, quasi, di tutti e quella lotteria istantanea da grattare ci sembra il modo più rapido per svoltare. Magari, con un Gratta e Vinci da 10 euro. O con uno da 5 euro. Senza, ovviamente, cadere nel rischio ludopatia, malattia grave della quale dobbiamo sempre stare attenti. Una volta ogni tanto, ci può stare. Farlo sempre, è sbagliato. Possiamo giocare al Gratta e Vinci di 50 centesimi non solo dal tabaccaio ma anche online, con puntate adatte a tutte le tasche. Per vincere fino a 500 euro su quale biglietto puntare?

Bastano 0,50 centesimi per provare a sfidare la sorte

Il principio è sempre lo stesso e sono tanti i siti che li mettono a disposizione. Si apre un conto, si fa un piccolo versamento e si sfida la fortuna. L’importante è che si tratti di rivenditori autorizzati, esattamente come quelli che lo fanno fisicamente.

Per non fare pubblicità a nessuno, diciamo che basta digitare “dove si gioca gratta e vinci online”, su Google, per avere l’elenco completo.

In pratica, ADM attua delle lotterie istantanee telematiche e approva delle interfacce di gioco abbinate.

Nello specifico, ci sono 14 interfacce di gioco attive da 0,50 centesimi, ognuna che offre possibilità di vittoria differenti. Carnival Party, ad esempio, abbinato alla lotteria Top 500 light, ha 1 giocata ogni 7,88 vincente almeno 1 euro. Il premio massimo di 500 euro, invece, è garantito da 1 ogni 20mila giocate.

Per vincere fino a 500 euro si devono spendere 50 centesimi per comprare questi Gratta e Vinci che hanno interessanti probabilità

Come Top 500 light, abbiamo anche Lucky Park, Ocean Party, Tris Deluxe, Xmas Baubles, che hanno le stesse probabilità di vittoria. Diverso, invece, è Mercanti delle Indie, abbinato alla lotteria Multiprice. Ha una vincita massima di 100 euro (1 ogni 5mila giocate) e una probabilità di 1 giocata ogni 8,87 vincente premi superiori ai 0,50 centesimi. Come lui, stesse percentuali per Il Bosco Segreto, Lucky Empire, Rainbow Gems,

Alla lotteria Cogli l’Attimo, sono invece abbinati Scala Reale, il Peso della Ricchezza, Un cuore tira l’altro, Coco Beach, Posizioni Spettrali. In pratica, garantiscono 1 giocata ogni 13,68 vincente dall’euro in su, ma offrono un premio massimo di 5mila euro. Dovremmo, però essere particolarmente fortunati visto che la probabilità è 1 ogni milione di giocate.

Come si vede, ci sono lotterie online che offrono premi più alti, ma dove è più difficile vincere. Nessuna paura se non sappiamo giocare a questi giochi. Per ognuno di loro, sono sempre disponibili delle giocate demo. E, spesso, offrono delle possibilità bonus, raddoppiando la possibilità di vittoria. Ad esempio, in Carnival Party, trovando una maschera di Arlecchino possiamo avere una chance in più.

