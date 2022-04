Dopo avere previsto che la debolezza di Recordati sarebbe potuta aumentare nelle successive settimane, effettivamente le quotazioni hanno accelerato al ribasso portandosi su un supporto importante in area 40 euro che già in passato aveva fatto scattare interessanti rialzi.

Anche questa volta le cose non sono andate diversamente e l’attuale proiezione in corso è rialzista. Inoltre ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 49,89 euro (I obiettivo di prezzo).

Adesso, però, le quotazioni di Recordati potrebbero essere di fronte a un bivio importante: rompere la resistenza e accelerare al rialzo oppure ripiegare verso nuovi minimi. Andiamo, quindi, ad analizzare i due scenari.

Una chiusura settimanale superiore a 49,89 euro potrebbe aprire le porte a una nuova fase fortemente direzionale il cui obiettivo più probabile passa per area 59,45 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 69 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, lo strappo al rialzo non dovesse riuscire, allora il titolo potrebbe andare incontro a un ritracciamento che, qualora dovesse andare sotto area 43 euro, potrebbe determinare un ribasso fino in area 33 euro.

Riuscirà il titolo Recordati ad accelerare al rialzo?

La valutazione del titolo Recordati

Se si guardasse ai multipli di mercato, lo scenario favorito sul titolo Recordati potrebbe essere quello ribassista. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo sotto esame risulta essere sopravvalutato. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 5%. Un altro punto a favore di Recordati è il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante. Inoltre, genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quanto riportato sulla stampa specializzata, poi, per gli analisti il consenso medio, infatti, è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 3% circa rispetto alle attuali quotazioni.

Riuscirà il titolo Recordati ad accelerare al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 20 aprile a quota 48,70 euro in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale