Con l’arrivo dell’autunno, le temperature un po’ più basse, la natura offre uno spettacolo meraviglioso con i suoi colori dorati e i suoi profumi ambrati. Ma oltre allo spettacolo visivo, la natura ci regala frutti e ortaggi che sono delle vere e proprie fonti di benessere per il nostro organismo.

Si pensi, ad esempio, alla zucca che fa bene alle ossa e da cui potremo ottenere un’ottima marmellata per accompagnare i formaggi o i dolci. Infatti, è questa la confettura tipicamente autunnale che farà bene al cuore e alla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In questo periodo, porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale. Questa zuppa calda, infatti, potrà accompagnare i primi freddi, rinforzare le nostre difese immunitarie e il nostro cuore. Il tutto grazie ai suoi gustosi ingredienti protagonisti, i funghi e le cipolle rosse.

I protagonisti del pianto sono una vera fonte di vitamine e antiossidanti

Le cipolle rosse, grazie all’allicina, in essa contenuta, apporta notevoli benefici al nostro organismo. In particolare, grazie a questa molecola, aiutano a ridurre la produzione del colesterolo nel fegato e ad abbassare la pressione. Inoltre, grazie alla presenza in esse di quercetina e antociani, ha proprietà antitumorali nonché proprietà antidiabetiche, antibatteriche e antimicotiche. Infine, come illustrato in un articolo, questo ortaggio abbassa il colesterolo e fa molto bene alla salute delle donne.

Anche i funghi sono un’importante fonte di vitamine, in particolare vitamina D, molto importante soprattutto nel periodo invernale, quando l’esposizione al sole è quasi impossibile. Sono, inoltre, ricchi di vitamina A, C e K e di sali minerali che svolgono un’azione antiossidante, proteggendo la salute del sistema cardiovascolare e osseo. Potremmo utilizzarli come contorno dei nostri secondi, in questo caso otterremo un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.

Porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale

Per la preparazione della nostra zuppa per 4 persone occorreranno:

4 pagnotte di pane;

5 cipolle rosse;

500 gr di funghi champignon;

1 l di brodo vegetale;

1 cucchiaio di farina 00;

100 gr di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale e pepe q.b.

Per prima cosa sbucciare le cipolle e tagliarle a rondelle, poi lavare i funghi asciugarli in un canovaccio e affettarli. Mettere un filo d’olio in una pentola e far rosolare le cipolle, avendo cura di mescolare di tanto in tanto. Unire poi i funghi e aggiungere 5 mestoli di brodo caldo, coprire la pentola con un coperchio e lasciar cuocere per circa 10/15 minuti.

A questo punto, frullare il tutto con il minipimer a immersione, setacciare la farina e mescolare dando la consistenza che si desidera. Nel frattempo, tagliare la calotta del pane, togliere la mollica e tostarlo per 5 minuti nel forno preriscaldato a 180 gradi.

Quando il pane sarà tostato, trasferire la zuppa nel pane, distribuire il formaggio, il sale, il pepe e un filo d’olio evo a crudo. A questo punto non resta che servire il nostro concentrato caldo di vitamine e antiossidanti.