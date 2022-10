Dal nome “colesterolo buono” si intuisce che si tratta di una sostanza che serve all’organismo per mantenersi in salute. In medicina viene indicato con la sigla HDL, per distinguerlo dal LDL, ovvero il cosiddetto “colesterolo cattivo”.

Il colesterolo è una sostanza lipidica, ovvero grassa, presente nel sangue. In gran parte è prodotta dall’organismo, ma viene anche assunta da ciò che mangiamo. Il colesterolo cattivo, se presente in eccesso, può creare una placca che ostruisce le arterie e impedisce la circolazione del sangue. Invece, il colesterolo buono veicola le sostanze nel fegato per essere smaltite nel modo giusto.

Dunque, cosa si potrebbe fare per aumentare il colesterolo buono in modo naturale senza farmaci? Lo specialista può decidere di prescrivere dei farmaci in base al caso specifico della persona. Tuttavia, è bene sapere che ci sono dei metodi completamente naturali per aumentare l’HDL. Così come ci sono dei rimedi naturali per abbassare immediatamente la pressione sanguigna.

Cosa si potrebbe fare per aumentare il colesterolo buono in modo naturale

L’azione del colesterolo buono è fondamentale per l’organismo. Infatti, elimina il grasso in eccesso, pulisce i vasi sanguigni, previene problemi e malattie importanti. Tra queste ci sono l’aterosclerosi, l’ictus e l’infarto. Tenere sotto controllo questi valori è fondamentale, soprattutto se si superano i 50 anni. Basta un semplice esame del sangue dopo un digiuno di una decina di ore.

Per essere nella norma, l’HDL deve avere un valore compreso tra 50 e 59 mg/dl ma sarebbe ottimo averlo oltre 60 mg/dl. Per aumentare il colesterolo buono in modo naturale, queste sarebbero le cose da fare:

ridurre il peso corporeo: meglio avvicinarsi il più possibile al proprio peso forma;

fare attività fisica in modo regolare può aumentarlo fino al 9%: anche camminare può essere utile, l’importante è non essere sedentari;

consumare poco alcol: ma gli studiosi sono spesso discordanti su questo punto;

eliminare il fumo: le donne, in particolare, avranno maggior beneficio;

dieta: non ci sono alimenti specifici, sembra che però gli omega 3 possano dare un ottimo aiuto.

Naturalmente, è fondamentale affidarsi al parere degli esperti. Consultare il proprio medico oppure rivolgersi ad un nutrizionista è la scelta migliore.

I farmaci utili

Se il colesterolo cattivo è troppo alto e quello buono è troppo basso, il medico può decidere di prescrivere dei farmaci. I farmaci utili ad alzare il colesterolo HDL sono questi:

statine: aumento dal 5 al 15%;

niacina: aumento dal 20 al 35%;

fibrati: aumento dal 10 al 25%.

Questi farmaci hanno degli effetti collaterali ed è assolutamente necessario seguire le indicazioni del proprio medico curante.

Lettura consigliata

Come si potrebbe capire di avere la pressione alta senza misurarla