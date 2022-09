La tradizione di mangiare la pizza fatta in casa almeno una volta a settimana riguarda moltissime famiglie italiane. È spesso un simbolo di unione e compagnia. Non andarla ad acquistare, ma prepararla da sé. Chi partendo da zero, pasta compresa, chi avvalendosi di quella che si può comprare dal panettiere.

La cosa che accomuna molti è il mezzo con il quale la si fa cuocere, ovvero il forno elettrico. In tanti avremmo il sogno di quello a legna, in pochi, però, hanno la possibilità di averlo. Quando si vive in condominio è molto complicato. Quando si ha la fortuna di avere un giardino o un grande terrazzo, magari un po’ meno.

Si pensa che per costruirlo o installarlo si debbano spendere grosse cifre. Non siamo qui ad affermare che non sia vero, ma, a volte, con l’ingegno, si può ottenere un buon risultato spendendo davvero poco.

Fra poco andremo a vedere come costruire un forno a legno in giardino senza arrivare a spendere 50 euro. Impossibile? No, possibilissimo. Con un po’ di arguzia, con i materiali giusti e molta precisione.

Bisogna individuare un’area dove metterlo, livellarla bene, senza per forza doverla cementare. Potrebbe essere anche sufficiente una lastra per la pavimentazione del giardino. La cosa più importante è che il tutto sia bene in piano, prima di procedere con la costruzione vera e propria.

Come costruire un forno a legna in giardino spendendo meno di 50 euro

Dovremo fare solo due acquisti. Una cinquantina di mattoni refrattari, facilmente acquistabili in qualsiasi negozio di edilizia e due mattonelle quadrate, da 50 centimetri di lato, in cemento vibrato. Spessore minimo di 4 centimetri poiché dovranno sopportare bene il calore. A livello di materiale, non serve altro.

La precisione nel costruirlo, da questo punto in poi, diventa fondamentale. Posizioniamo vicini i primi sette mattoni. Tre andranno a costituire il lato lungo, mentre le altre due coppie fungeranno da lato corto.

Dopodiché sovrapporremo, sui lati corti, altri tre mattoncini, in molto che entrambi gli ultimi sporgano per la metà della loro lunghezza. Mentre sul lato lungo sarà sufficiente appoggiarne due.

La terza fila di mattoni, invece, dovrà essere posata in questo modo: tre sul lato lungo e due su quello corto, andando a ricalcare, in pratica, il posizionamento iniziale. Quindi, procederemo con la quarta fila. Due mattoni sul lato lungo e due su entrambi i corti. Andremo, poi, a posizionare un terzo mattone per lato andando a disporlo in copertura del gradino formato con la sporgenza. In pratica, come fosse l’ipotenusa di un triangolo rettangolo.

Questo perché, poi, posizionando sopra la lastra, essi andranno a sostenere la sua pesantezza. Una sorta di leva che utilizzeremo, per poi rimetterli diritti una volta che la grande piastrella di cemento sarà stabile. A quel punto, dovremo spostare la lastra in avanti, in modo che, nel lato lungo, rimanga uno spiraglio di un paio di centimetri. Servirà a far passare il calore anche al piano superiore.

Piano che andremo a costruir seguendo la sequenza iniziale, quindi tre mattoni sul lato lungo e due su quello corto. Ripetiamo lo stesso procedimento per l’ultima fila, prima di appoggiare la seconda lastra di cemento.

Come dare un gusto diverso a pane e lasagne e altre prelibatezze

Il nostro forno è pronto. Sotto la base sarà sufficiente inserire la legna, darle fuoco e aspettare che mattoni e cemento si scaldino. Il piano di cottura, così facendo, sarà alto circa 10 centimetri e largo 35, ideale per cuocere pizza e pane o per una grigliata in compagnia da preparare con i giusti accorgimenti.

