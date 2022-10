Porri e patate al forno senza besciamella, una ricetta gustosa e più light

Per un contorno semplice e ricco di sapore, lo sformato di porri e patate è l’ideale. Un profumo avvolgente e un gusto delizioso annunciano l’arrivo dei piatti più caldi di stagione. D’altronde, il mese di ottobre incalza e le temperature più fresche hanno già dato un avvertimento nei giorni scorsi, distribuendosi qua e là per lo Stivale. Sia il porro che le patate sono, ormai, disponibili tutto l’anno. C’è chi impazzisce per le patate al forno croccanti fuori e morbide dentro e chi ama il porro in tutte le sue sfaccettature. Questo il momento giusto per poterli assaporarli insieme, cuocendoli al forno. Di seguito, tutto l’occorrente per 2 porzioni.

Ingredienti

400 g di patate;

1 porro abbastanza piccolo;

50 ml di brodo vegetale (in alternativa anche della semplice acqua va bene);

40 g di parmigiano grattugiato;

30 g di burro;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Ecco come preparare velocemente dei porri e patate gratinati a dir poco strepitosi

Il primo passaggio da fare è quello di lavare, sbucciare e tagliare a fettine sottili le patate. Poi, farle sbollentare in acqua per qualche minuto. Attenzione, le fette devono risultate ancora ben compatte e sode, quindi non bisogna farle cuocere troppo.

Successivamente, si passa al porro. Lavare, pulire ed eliminare le estremità del porro. Poi, tagliarlo a fettine sottili.

A questo punto, prendere una pirofila e ungerla leggermente con un filo d’olio. Successivamente creare un primo strato di patate. Poi, aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Dopo, creare uno strato di porro. Creare almeno due strati di patate e porro. Infine, versare sopra il brodo vegetale, poi aggiungere anche dei fiocchetti di burro e il formaggio grattugiato per creare una crosta decisamente invitante. Non resta che cuocere in forno alla temperatura di 180°C per circa 15 minuti.

Come cucinarli in padella

Lo sformato di porri e patate è formidabile, ma anche la versione in padella è da provare assolutamente. Farà leccare i baffi a grandi e piccini! Questa volta la ricetta è per 4 persone.

Ingredienti

600 g di patate;

1 porro medio;

1 bicchiere di vino bianco (in alternativa del brodo vegetale);

sale e zenzero in polvere q.b.

Procedimento

Innanzitutto, lavare e tagliare il porro a fettine. Poi, farlo rosolare in padella con un filo d’olio. Per evitare che si asciughi troppo, aggiungere al porro anche un po’ di vino bianco (oppure brodo). Poi, lavare, pelare e tagliare le patate a cubetti. Unirle al porro in cottura e sfumare ancora con il vino. Mescolare e aggiungere un pizzico di sale e lo zenzero in polvere (ne basta un mezzo cucchiaino). A questo punto, mettere il coperchio e lasciar cuocere per circa 20 minuti a fuoco lento.

