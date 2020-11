In questo articolo la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai suoi Lettori una ricetta semplice e buonissima per un contorno da leccarsi i baffi. Saporito e genuino, il piatto è davvero semplice da realizzare. Inoltre, i carciofi con piselli possono essere arricchiti anche da altri ingredienti che renderanno il risultato finale ancora più appetitoso. Ad esempio, molto frequente è l’aggiunta della pancetta a cubetti.

Ingredienti

8 carciofi medi;

200 g di piselli;

4 patate;

mezza cipolla;

1 limone;

olio extra vergine d’oliva, sale e prezzemolo q.b.

Idea semplice per un contorno da veri intenditori con carciofi e piselli. Procedimento

Il contorno con carciofi e piselli è una ricetta molto semplice ma che richiede all’incirca un’ora di preparazione. Innanzitutto, lavare, pulire ed eliminare i gambi e le foglie esterne dei carciofi. In una ciotola, riporre i carciofi tagliati a spicchi bagnati dal succo di un limone e lasciare da parte.

Intanto, in una padella far soffriggere la cipolla in un filo d’olio extra vergine d’oliva per un paio di minuti. Unire i carciofi e insaporire con il prezzemolo tritato. Far cuocere per circa 15 minuti. Per evitare che i carciofi si asciughino troppo, versare poco alla volta una mezza tazza d’acqua bollente. Dopo i 15 minuti di cottura, aggiungere i piselli e mescolare con cura, facendo attenzione a non sfaldare troppo i carciofi. Dopo qualche minuto, aggiungere anche le patate tagliate a tocchetti. Far amalgamare tutti gli ingredienti per almeno altri 10 minuti. Infine, insaporire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Tenere ancora in cottura per un altro minuto a fiamma bassa. Ed ecco che il piatto è servito. Accompagnare anche con dei crostini o pane casereccio.

