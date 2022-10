Come scaldarsi questo inverno anche con pochi soldi per le bollette

Dal condizionatore a pompa di calore alla stufa a pellet. Passando per la classica stufetta elettrica, sono davvero tanti i modi per riscaldarsi in vista del prossimo inverno che, dal fronte dei costi, sarà sicuramente rigido.

E questo perché i prezzi della luce, come del gas, in questo momento sono alle stelle. Vediamo allora quali sono le soluzioni migliori per avere a casa il necessario tepore senza rischiare bollette energetiche salate.

Al riguardo, infatti, ricordiamo che in Italia, per il quarto trimestre del 2022, l’elettricità per le famiglie residenti in Italia sarà la più cara di sempre. Precisamente, per tutte le utenze domestiche con fornitura di elettricità nel cosiddetto mercato tutelato. Così come comunicato alla fine dello scorso mese di settembre dall’ARERA.

Come scaldarsi questo inverno ottimizzando i consumi energetici

Nel dettaglio, per scaldarsi spendendo poco, e quindi con una bassa incidenza sulla bolletta della luce e del gas, serve prima di tutto un buon isolamento termico dell’abitazione. Altrimenti il tepore generato dall’impianto di riscaldamento tenderà a disperdersi. Basti pensare, per esempio, e giusto per rendere l’idea, all’eventuale presenza di finestre con gli spifferi.

Detto questo, su come scaldarsi questo inverno anche al meglio tutto dipende dalla grandezza degli ambienti. Per esempio, il classico camino aperto è una buona soluzione per scaldarsi quando gli ambienti sono piccoli, e quando, tra l’altro, non ci sono le scale a vista. Altrimenti in realtà il calore generato dal camino aperto tenderà a salire, prima di tutto, al piano superiore.

Cosa scegliere quando fa freddo tra condizionatore e caldaia a pellet o a gas

Quando bisogna riscaldare le grandi stanze, invece, il condizionatore a pompa di calore è una buona scelta. Quando le temperature esterne sono basse, ma non al di sotto dello zero. Mentre quando il freddo è davvero pungente, cosa che accade di norma quando fuori nevica, allora la caldaia a gas o quella a pellet, che alimenta i caloriferi, è in genere la soluzione migliore. Per avere davvero tutto il calore che serve.

Ed il tutto fermo restando che, stando vicino, la stufetta elettrica è sempre la soluzione low cost per eccellenza. Per scaldarsi proprio quando il freddo è insopportabile. Sono tanti tra l’altro i modelli di stufe elettriche acquistabili in commercio. Dalle stufe alogene a quelle ad infrarossi. Passando per le stufe al quarzo e fino ad arrivare ai riscaldatori elettrici a olio, che sono dei sistemi di riscaldamento senza bobine.

