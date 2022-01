In cucina possiamo trovare moltissimi alleati. Alimenti buoni e versatili che si prestano alle ricette più disparate e che si possono reperire facilmente.

Le patate, ad esempio, sono una vera ricchezza. Perfette per accompagnare pietanze di carne o di pesce e sono magnifiche anche da sole. Infatti, bastano un paio di patate, un filo d’olio e un pizzico di sale per salvare la cena in pochi minuti.

Questi tuberi amidacei provenienti dall’America Centrale hanno arricchito la cucina italiana con un gusto unico che ben si sposa con tanti altri ingredienti.

Come resistere, ad esempio, al mix perfetto tra le patate e i funghi? Eccone una versione sfiziosa e molto apprezzata anche dai bambini.

Impossibile, poi, dimenticarsi delle classiche patatine fritte. Una vera goduria per il palato, nonostante la frittura che non è del tutto salutare. Per mangiare più sano, anche gli elettrodomestici ci vengono in aiuto. Sono in molti, infatti, ad utilizzare la friggitrice ad aria per cuocere i cibi in modo più leggero. Attenzione, però, perché in alcuni casi non serve la friggitrice ad aria per cuocere delle patatine perfette e con meno calorie. Ecco, il trucchetto geniale che stanno utilizzando in molti.

Anche le patate al forno sono molto gettonate, ma come cuocerle senza rischiare di servire un contorno umidiccio e troppo morbido?

Ecco un trucchetto facilissimo che rende le patate al forno subito più croccanti e saporite per un contorno da veri intenditori

Portare in tavola un contorno velocissimo e super goloso è possibile anche in soli 10 minuti. Bastano i segreti giusti per trasformare anche i piatti più semplici in vere opere d’arte e sapore.

Quest’oggi, mostreremo un piccolo consiglio della nonna che farà felici molti Lettori. Infatti, ecco un trucchetto facilissimo che rende le patate al forno davvero sorprendenti. Bisogna tenersi pronti perché molti chiederanno il bis.

Mai provato ad aggiungere il pesto di basilico e il pangrattato alle patate? In meno di un minuto si esalterà il gusto del piatto in un tripudio di sapori.

Procedimento

Bisognerà semplicemente lavare, sbucciare le patate e tagliarle a pezzetti. Poi, lasciarle in ammollo in acqua salata. Dopo questo passaggio, sbollentare le patate per pochissimi minuti. Scolarle prima che si sfaldino.

Inserirle in una pirofila e cospargerle di pesto al basilico e una spolverata generosa di pangrattato, sale e pepe. Poi, infornare e far rosolare per 5-10 minuti.

In questo modo il pangrattato renderà la crosta più croccante e il pesto regalerà alle patate un gusto a dir poco appetitoso.

