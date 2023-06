Ponte del 2 giugno, ecco 3 borghi da visitare e magari incontrare Mario Draghi, Sting, Jerry Scotti o Montalbano

Il ponte del 2 giugno è perfetto per fare un giro tra i borghi della nostra splendida Penisola. Località frequentate anche da Vip, che qui ci abitano o vi trascorrono qualche giorno di vacanza.

Il ponte della Festa della Repubblica di fatto ci introduce nel periodo delle vacanze. Questo fine settimana lungo è perfetto per riservarsi un paio di giorni di relax senza spendere troppo, anche perché le vacanze al mare incombono e le risorse economiche non sono infinite. Una vacanza in un borgo ricco di storia, arte e natura, all’insegna del relax, è una alternativa piacevole e intrigante. Specialmente se per il ponte del 2 giugno scegliamo di andare in borghi amati dai Vip come i tre da scoprire in questo articolo.

Figline Valdarno, il borgo dei Medici, terra di letterati e di cantanti famosi

Figline Valdarno è a circa 30 km da Firenze nel Valdarno superiore. Il borgo ha origini medievali e conserva ancora le sue antiche mura e il suo impianto urbanistico a scacchiera. Figline Valdarno fu un importante possedimento dei Medici, che vi edificarono numerose ville e palazzi. Tra le attrazioni da non perdere ci sono la Collegiata di Santa Maria, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Pretorio e il Museo di Arte Sacra.

Figline Valdarno è anche il luogo natale di Marsilio Ficino, il celebre filosofo umanista del Rinascimento. Qui, da oltre 20 anni vive uno dei più grandi cantanti rock della storia, Sting. Insieme alla moglie ha comprato una villa che ha trasformato in residenza e dove ha aperto una pizzeria.

Città della Pieve, il borgo del Perugino e residenza di Mario Draghi

Città della Pieve, provincia di Perugia, sorge su una collina che domina la Val di Chiana e offre uno splendido panorama sul Lago Trasimeno. Questo borgo è famoso per essere la patria di Pietro Vannucci, detto il Perugino, uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano. Nel borgo si possono ammirare alcune delle sue opere più belle, come l’Adorazione dei Magi nella Chiesa di Santa Maria dei Bianchi. Nella Cattedrale di San Gervasio e Protasio si può ammirare il Battesimo di Cristo e l’Annunciazione nella Chiesa di Santa Maria dei Servi.

Città della Pieve è anche ricca di testimonianze storiche e artistiche, come il Palazzo della Corgna, il Palazzo Vescovile, il Torrione e la Rocca. Questa cittadina è famosa anche per una residenza eccellente. Qui infatti vive l’ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della BCE, Mario Draghi. Qui è facile vederlo aggirarsi per le vie del borgo oppure seduto in uno dei ristoranti più conosciuti del paesino. Qui, si possono vedere anche Luca Argentero, Monica Bellucci e Marco Bocci.

Ponte del 2 giugno a Marzamemi, il borgo dei pescatori

Marzamemi è una frazione del Comune di Pachino nella provincia di Siracusa, in Sicilia. Il borgo si affaccia sul Mare Ionio e ha origini arabe. Il suo nome deriva infatti da Marsa al-hamam, che significa baia delle tortore. Il borgo è noto per la sua tradizione marinara e per la produzione di tonno e bottarga. Questo piccolissimo centro conserva ancora il suo antico fascino con le sue case colorate. La sua tonnara è una delle più grandi del Mediterraneo. A due passi da qui si trovano la casa e i luoghi che hanno fatto da sfondo alla serie Il commissario Montalbano. E questo è un luogo amato e frequentato da Vip, come Nicole Grimaudi e Jerry Scotti, sicuramente per le sue spiagge dorate.

Da Sud a Nord, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Qui per il ponte della Repubblica si può visitare il borgo più amato dai Papi, che non a caso è nel parco del Gran Paradiso. Oppure nel centro della nostra Penisola si può andare a visitare un paesino medievale raggiungibile solo a piedi e per questo immutato da secoli.