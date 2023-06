Incubo peli sulle gambe? 3 rimedi pratici per ritardarne la ricrescita e avere gambe lisce fino a 7 settimane

Scopri i tre trucchetti più intelligenti per rimandare la depilazione e goderti la libertà di scoprire le gambe senza paranoie.

Quante volte, in vacanza, ti sei ritrovata a dover ricorrere al rasoio per colpa di quei peli già ricresciuti? Capita sempre nei momenti meno opportuni, quando le uniche cose che vorremmo goderci sono il bel tempo e il caldo. Ad alcune di noi, infatti, i peli ricrescono alla velocità della luce e ricompaiono dopo pochissimi giorni dalla ceretta. In questi casi, sarebbe bello avere sempre a portata di mano l’estetista, ma ciò non è possibile. La soluzione migliore, quindi, potrebbe essere quella di far ritardare la ricrescita del pelo, più a lungo possibile. Ma come lo si può fare? Sembra una magia, eppure è realtà.

Esistono, infatti, almeno tre soluzioni pratiche e comode con cui potremo contrastare la ricrescita e rimandare l’appuntamento dall’estetista. Ciò si tradurrebbe in un risparmio di tempo e, soprattutto, di soldi! Scopriamo, quindi, insieme come potremmo rallentare la crescita dei peli, rimanendo comodamente a casa.

Incubo peli sulle gambe? Ecco 3 rimedi fai da te per rallentare la ricrescita ed eliminare anche i peli superflui

Quando arriva l’estate, il telefono dei centri estetici diventa rovente. Tutti vogliono rimuovere la peluria, attraverso la tradizionale ceretta o le tecniche più innovative. Sui social, ad esempio, è esplosa una nuova tendenza per eliminare i peli dal viso, utile per chi non volesse più usare la cera.

Per contrastare il problema a monte, però, esistono tre soluzioni utilissime che tutti potremmo sperimentare.

Si trovano nei negozi più forniti

Il primo prodotto da utilizzare per provare a rallentare la crescita dei peli è il siero ritardante. Questa lozione, reperibile nei centri estetici e nelle profumerie più fornite, agisce colpendo direttamente il bulbo pilifero. In questo modo riuscirebbe a rallentare fino al 40% la crescita del pelo, lasciandoci una pelle liscia più a lungo, ma non è tutto. Incubo peli sulle gambe? Continua a leggere e sarà solo un ricordo.

Ottima anche per eliminare i peli sottopelle

Quante volte, guardandoci la pelle, abbiano notato dei peli incarniti? Questi ultimi possono trasformarsi in papule, producendo anche pus. In questi casi, i peli possono creare dolore e, tentando di eliminarli, si potrebbe anche rischiare di lasciare cicatrici.

Un prodotto che ci aiuterà a eliminare i peli incarniti, rallentandone anche la crescita, è la mousse ritardante. Come il siero, anche la mousse agirà sul bulbo pilifero, lasciando la pelle idratata e setosa.

Uno strumento ideale anche per un massaggio rilassante

I peli sulle gambe sono un incubo per te? Allora potresti provare anche la pietra depilatoria di cristallo. Si tratta di una vera e propria pietra, formata da microcristalli, con cui potremo depilarci a casa senza dolore e con facilità. Il bello di questa pietra è che ci aiuterà anche a ritardare la ricrescita della peluria di almeno 10 giorni, grazie all’effetto dei microcristalli.

Questi, infatti, elimineranno non solo i peli esterni, ma anche quelli incarniti, oltre che le cellule morte della pelle. Insomma, non ci resta che provare questi metodi per capire quale fa davvero al caso nostro!