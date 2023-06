Ecco dove acquistare i biglietti per un viaggio economico da sogno nelle isole greche

Ecco dove acquistare i biglietti per un viaggio economico-proiezionidiborsa.it

Incredibile ma vero, visitare comodamente gli splendori della Grecia – con i suoi tramonti infiniti e il suo mare terso, finalmente è possibile. In questo articolo vi svelo come potervi godere l’Interrail tra le isole greche. Ecco dove acquistare i biglietti per un viaggio economico da sogno.

Non più un sogno

Il Pass Interrail per le isole greche consente di viaggiare sui traghetti che collegano le varie isole della Grecia con un unico biglietto. Si può scegliere tra due opzioni differenti: quattro giorni di viaggio per spostarsi a livello nazionale, oppure sei giorni di viaggio, due per muoversi internazionalmente tra Grecia e Italia e quattro di iter nazionale. Tutti i pass vanno usati entro un mese dal primo viaggio e consentono anche un 30% di sconto su tratte aggiuntive e benefit su hotel o alloggi.

L’Interrail tra le isole greche è arrivato: ecco dove acquistare i biglietti per un viaggio economico da sogno

Il sito principale da cui prenotare lo trovate qui.

Il pass di 6 giorni assicura:

1) Due giorni di viaggi internazionali

2) Il trasferimento dal porto internazionale di Patrasso da e per il porto nazionale del Pireo

3) Quattro giorni di viaggio nazionale

4) 30% di sconto sugli upgrade per gli alloggi e sui traghetti nazionali aggiuntivi

Il pass di 4 giorni (solo traghetti nazionali) assicura:

1) Quattro giorni di viaggio su tratte nazionali

2) 30% di sconto sugli upgrade per gli alloggi e sui traghetti nazionali aggiuntivi

Quale isola sceglierete? Naxos, con le sue spiagge limpide e immense, Paros con i suoi tramonti da brivido, Mykonos o Ios per la loro movida notturna, Santorini per le sue vedute da favola o Milos dai multisfaccettati colori? Non esitate a prenotare: le isole greche, ricche di storia, cultura e mare cristallino vi aspettano a un prezzo irrisorio rispetto a tante conosciute località italiane.