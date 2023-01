È tra i borghi montani più belli d’Italia, una perla tra le Alpi amatissima da Papi e gente comune

Ci sono borghi in Italia di una bellezza rara, spesso sconosciuti ai più. Come un piccolo paesino arroccato sulle Alpi, meta per anni di 2 Papi. Un luogo perfetto per un fine settimana in ogni stagione, ma anche per una vacanza più lunga in mezzo a un paradiso. Ma qual è questo borgo tanto meraviglioso?

Questo luogo, il cui nome dice veramente poco a molte persone, in realtà indirettamente lo conosciamo quasi tutti. Qui, dal 1989 al 2004, Papa Giovanni Paolo II ha trascorso le vacanze estive. Il panorama di questi luoghi faceva da sfondo alle immagini televisive di questo indimenticato Pontefice in ferie, avvolto in una candida tuta bianca. E qui ha trascorso le vacanze anche Papa Benedetto XVI tra il 2005 e il 2009.

Ma perché i Papi amavano questa località? Perché qui vi trovavano il Gran Paradiso, e non è una battuta.

È tra i borghi montani più belli d’Italia e si trova nel Parco più celebre d’Italia

Il comune di Introd si trova lungo la via che da Aosta porta verso Courmayeur e poi al traforo del Monte Bianco. Questo piccolissimo centro urbano dalle origini medievali si trova arroccato a 800 metri di altitudine, all’imbocco del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Introd si trova in mezzo al torrente Savara e la Dora di Rhemes, due corsi d’acqua che solcano rispettivamente la Val di Rhemes e la Valsavarenche. Il nome sembra trarre origine proprio dalla sua collocazione tra questi due corsi d’acqua, in lingua francese “entre eaux”.

Il castello d’Introd è la testimonianza più visibile dell’epoca medievale. Costruito nel 13° secolo, purtroppo un incendio lo ha in parte distrutto e nei primi due decenni del secolo scorso è stato risistemato. La visita dalla torre è mozzafiato. Purtroppo è aperto al pubblico solamente d’estate.

Cosa non perdere a Introd

Una visita alla Maison Musée di Giovanni Paolo II è quasi d’obbligo. Wojtyla vi soggiornò per 10 volte e Papa Ratzinger dal 2005 al 2009. A pochi passi dal museo c’è la Cappella di San Lorenzo, che dal 2016 è diventata un piccolo santuario dedicato a San Giovanni Paolo II. La cappella custodisce anche una reliquia del Papa santo, una ciocca di capelli.

Il ponte di Introd, costruito all’inizio dello scorso secolo, è molto più prosaico ma non privo di fascino. Fa impressione attraversarlo perché è sospeso a oltre 100 metri di altezza. Si può anche attraversare il Ponte Vecchio, più in basso e costruito circa un secolo prima.

Ma questo piccolo borgo è anche la porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Paradiso, che non richiede nessuna presentazione.

Perché fare una vacanza a Introd

Introd è tra i borghi montani più belli d’Italia. Questo luogo amato dai Papi ha qualcosa di magico e lo si capisce solo visitandolo. In inverno è perfetto per chi ama la neve. Si può sciare e avventurarsi tra i percorsi alpini con le ciaspole. D’estate gli amanti del trekking qui troveranno il loro paradiso, ma anche chi ama andare in mountain bike.

Inoltre anche gli amanti delle terme non rimarranno delusi. Quello che invece manca è il mare. Per chi desidera fare una vacanza in spiaggia anche in inverno occorre puntare su altri luoghi più adatti. Ma a Introd si può sempre fare un fine settimana paradisiaco.