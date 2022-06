Oramai la stagione calda è arrivata e moltissimi prediligono dei pasti più freschi e leggeri. Per questo motivo oltre alla verdura, molti decidono di portare in tavola più pesce. Questo genere di alimento infatti è particolarmente prezioso, dato ha al suo interno delle proteine nobili, molti nutrienti e in linea generale una modesta quantità di calorie. Lo stesso vale però per tanti altri prodotti ittici che spesso sono anche più semplici da preparare, soprattutto se si seguono i trucchetti segreti degli esperti. Oggi parliamo di uno di questi, spiegando come cucinarlo alla perfezione. Infatti è possibile ottenere un polpo tenero come il burro semplicemente seguendo questi procedimenti al bancone del pesce e davanti ai fornelli. Scopriamo insieme di quali si tratta e come applicarli facilmente.

Il modo migliore per scegliere la materia prima

Il passaggio fondamentale è la scelta di un prodotto fresco e di alta qualità. Prima di tutto, come accade per ogni tipo di acquisto alimentare, è meglio controllare la provenienza. Più è vicina, migliore sarà il risultato finale. Inoltre gli esemplari nostrani sono noti per essere particolarmente pregiati. In alternativa però sono anche molto buoni quelli provenienti dal Marocco che arrivano però in Italia dopo un processo di congelamento. Poi è necessario guardare bene la merce. Il polpo pescato di recente presenta dei colori biancastri, soprattutto alla base della testa, e in generale è molto chiaro. Se si presenta con sfumature rosee o addirittura violacee significa che è vecchio di qualche giorno.

Polpo tenero come il burro e cotto a regola d’arte grazie a questi trucchi delle nonne che lo rendono morbido e saporito

A differenza di quanto avviene con il pesce normale, è consigliabile congelare il polpo per circa 24 ore. Infatti il freddo contribuisce alla snervatura di testa e tentacoli, rendendolo poi molto morbido. Se invece lo si volesse mangiare subito o se fosse già decongelato, è consigliabile farlo spurgare in un contenitore con acqua fredda e sale grosso. Poi è necessario passare alla pulizia e prediligere una bollitura con poca acqua a fiamma bassa. La quantità di acqua consigliata è quella corrispondente a un dito: infatti le sue carni poi emetteranno un liquido che riempirà la pentola. Consigliamo di non aggiungere sale dato che questo risulta già di per sé molto sapido. Il tempo migliore per renderlo morbido e non stopposo è di circa 40 minuti per ogni chilo di prodotto.

