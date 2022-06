L’estate sta ufficialmente per arrivare con il solstizio di metà mese. Però, l’ultimo ponte della primavera ci ha dato sicuramente modo di incominciare ad “assaggiare” un po’ l’atmosfera vacanziera dei prossimi mesi. Per festeggiare questo weekend lungo, molti sono andati a prendere il sole in spiaggia, altri invece sono rimasti a casa e hanno approfittato di questo tempo per preparare qualcosa di buono a amici e parenti. A questi ultimi consigliamo una ricetta sfiziosa per accontentare tutti e per passare una bella giornata. Infatti, è pronto in poco tempo e perfetto per i giorni di festa, questo primo piatto di mare stupirà tutti con una spesa minima. Scopriamo insieme come portare in tavola un delizioso ragù di pesce spada, arricchito con i sapori decisi di capperi e olive.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

olio EVO q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b;

500 g di pasta lunga, preferibilmente linguine;

1 melanzana grande;

600 g pesce spada;

100 ml di vino bianco;

10 pomodorini, preferibilmente datterini;

capperi sotto sale q.b.;

olive verdi denocciolate q.b.

Tagliare il pesce a cubetti di dimensione uniforme. Prendere poi una padella e ungerla con un filo di olio e inserire il pesce spada a rosolare. Farlo saltare a fiamma media per un paio di minuti, girando con un cucchiaio in legno e facendo attenzione a farlo cuocere su tutti i lati. Mettere poi su una pentola di acqua e attendere l’ebollizione. Quando si è formata una leggera crosticina, sfumare con il vino bianco. Mentre questo evapora, prendere i pomodori e sciacquarli sotto l’acqua corrente. Alla fine tagliarli in quattro e buttarli in padella. Continuare a cuocere per qualche minuto fino a fare appassire i pomodorini. Salare l’acqua, buttare la pasta e aspettare il tempo necessario indicato sulla confezione.

Nel frattempo togliere i capperi dal sale nella quantità desiderata e sciacquarli sotto l’acqua. Aggiungerli poi al composto insieme alle olive verdi denocciolate. Aggiustare poi con sale e pepe secondo il proprio gusto. Scolare le linguine direttamente all’interno del sugo per fare assorbire al meglio il sapore e servire. Consigliamo però di fare attenzione al pesce spada, infatti è meglio evitare di servirlo se ci si trova davanti dei bambini o delle persone con determinate patologie. In questo caso è meglio optare per un’altra ricetta che non contenga un esemplare di grosse dimensioni.

