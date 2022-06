Da inizio novembre 2021 il titolo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si sta muovendo in un tedioso trading range delimitato dai livelli 8,48 euro e 9,32 euro. Nonostante questo andamento laterale, però, il titolo si è difeso molto bene. Tanto che da inizio anno è tra i pochi titoli del settore trasporti in territorio positivo. La performance, infatti, è stata del 2,5% a fronte di una media del settore del -12% circa. La classifica dei migliori è capitanata da D’Amico Int. Shipping con un rialzo di oltre il 100% nell’ultimo anno.

Viste queste premesse, questa estate potrebbe portare grandi soddisfazioni agli azionisti del titolo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Ovviamente un chiaro segnale direzionale si potrebbe avere nel caso di una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati.

Al rialzo la rottura di area 9,32 euro potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo successivo in area 10,68 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 12,04 euro.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso, potrebbe diventare molto probabile un ritorno in area 8,20 euro. La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 6,16 euro con supporto intermedio in area 7,10 euro.

La valutazione del titolo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, per le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Infatti, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Recentemente, poi, le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.

Infine, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Secondo gli analisti la raccomandazioni media è mantenere con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Questa estate potrebbe portare grandi soddisfazioni agli azionisti del titolo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (MIL:ADB) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 9,02 euro, in rialzo del 2,73% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale