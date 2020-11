Il polpettone con pane raffermo nasce dalla buona abitudine di non buttar mai niente. Il pane, quando perde la sua freschezza, non piace più e di solito o finisce nel cestino della spazzatura oppure diventa un ingrediente unico per le polpette e polpettoni. Ecco una ricetta tramandata da generazioni in generazioni, con tantissime varianti.

Polpettone con pane raffermo a modo mio, provare per credere: economico, gustoso e saporito

Il polpettone con pane raffermo a modo mio, provare per credere è una ricetta semplice che può essere modificata in base agli ingredienti che si hanno in cucina.

Elenco degli ingredienti di base:

500 gr di carne macinata;

3/4 uova (dipende dalla quantità di pane utilizzato);

pane raffermo tritato (la quantità è a piacere);

½ bicchiere di latte;

sale quanto basta;

2 sottilette o formaggio morbido;

100 gr di mortadella (si può sostituire con prosciutto cotto o salame o qualsiasi affettato che è in frigo);

50 gr di parmigiano grattugiato;

Preparazione

In una ciotola versate il pane, la carne, il mezzo bicchiere di latte, il parmigiano grattugiato e, infine, le uova una per volta. Amalgamare bene il tutto e lavorate fino a rendere il composto omogeneo e non appiccicoso.

Su un foglio di carta da forno, versate il pangrattato. Dividere il composto in due parti.

Stendere la prima parte sul pangrattato, formando una superficie compatta.

Fare un letto di sottilette sopra il primo strato di carne, lo stesso con la mortadella.

Coprire con la seconda parte di composto. Formare un rotolo amalgamando il tutto con carta da forno in modo che il pangrattato si attacchi.

Riporre il polpettone avvolto dalla carta da forno in una teglia. Tagliare a tocchetti delle patate e porle intorno.

Versare infine, un filo d’olio sulle patate e sul polpettone, salare le patate.

Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20/25 minuti.

Il polpettone con pane raffermo a modo mio, provare per credere è pronto.