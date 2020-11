Un’idea simpatica per creare un dessert adatto a tutti e che può diventare un pretesto goloso per attirare l’attenzione dei bambini che potranno interagire nelle vesti di abili aiutanti. Difatti, la versione proposta dai buongustai di ProiezionidiBorsa del rotolo di cioccolato non ha bisogno della cottura in forno e dunque può tranquillamente essere preparata dai più piccoli senza particolari difficoltà. In meno di 30 minuti la ricetta darà le sue soddisfazioni. Di seguito, l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

300 g di biscotti secchi al cacao;

2 cucchiai di farina di cocco;

100 ml di latte;

70 g di zucchero a velo;

250 g di ricotta fresca;

burro q.b.

Bambini felici con il rotolo al cacao senza cottura. Procedimento

Per preparare il rotolo al cacao bisogna innanzitutto macinare i biscotti. Questo passaggio è quello più amato dai più piccoli che vorranno sicuramente sbriciolare i frollini al cacao. Per agevolare la riuscita dell’operazione, inserire i biscotti secco in un sacchetto trasparente per alimenti. Fare pressione con un mattarello per qualche minuto, fin quando non si otterrà quasi una farina di biscotti. Un rendere più omogeneo il tutto, un paio di minuti nel mixer saranno ottimali.

In una ciotola lavorare la ricotta con lo zucchero. Una raccomandazione: la ricotta dev’essere leggermente strizzata per permettere l’eliminazione del siero in eccesso. Setacciare ed unire al composto la farina. Una volta amalgamati gli ingredienti, coprire l’impasto con la pellicola trasparente alimentare e lasciare riposare in frigo. Intanto, lavorare i biscotti tritati con una noce di burro e il latte. Quando l’impasto è modellabile, stendere su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno. Livellare con un matterello. Spalmare il ripieno di ricotta e mantenendo il foglio di carta da forno arrotolare l’impasto su sé stesso. Far riposare in frigorifero per almeno 3 ore prima di essere servito.

Se “Bambini felici con il rotolo al cacao senza cottura” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Praline di cioccolato al rum pronte in cinque minuti, ecco i piccoli peccati di gola a portata di mano“.