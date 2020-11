Dopo un rialzo di circa il 10%, la settimana appena conclusasi ha visto un altro rialzo di oltre il 6%. Un risultato eccezionale e il segnale rialzista sul Ftse Mib si rafforza, ma non sono da escludere ritracciamenti di breve respiro. Come vedremo, infatti, sul time frame giornaliero le quotazioni stanno raggiungendo livelli importanti che potrebbero determinare veloci ribassi che, fermo restando il quadro di medio/lungo periodo, sono da intendersi come interessanti occasioni di acquisto.

Ricordiamo, poi, che la stagionalità è favorevole al rialzo dei mercati azionari. Tuttavia quest’anno c’è la variabile Covid-19 che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ancora più del solito, quindi, bisogna essere prudenti e monitorare con attenzione i livelli chiave per anticipare i movimenti di inversione.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Il segnale rialzista sul Ftse Mib si rafforza: i livelli dove potrebbero esserci ritracciamenti di breve respiro secondo l’analisi grafica e previsionale

Alla chiusura del 13 novembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 20.894 in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 6,31%%

Time frame giornaliero

Tutta la settimana è stata al rialzo con l’undicesima seduta consecutiva che ha visto la chiusura superiore all’apertura. Una forza eccezionale che da inizio mese ha portato a un rialzo superiore al 15%.

Le quotazioni, però, adesso si stanno avvicinando all’importante III obiettivo di prezzo in area 21.190 che con elevatissima probabilità determina quanto meno una frenata della tendenza in corso. Diventa, quindi, molto probabile un ritracciamento che potrebbe portare le quotazioni fino in area 20.000 dando un’ottima occasione di acquisto a chi è rimasto fuori dal mercato. Dopo questo potenziale ritracciamento sarà possibile andare a calcolare i nuovi obiettivi rialzisti.

Solo la rottura del supporto in area 19.950 porterebbe a un’inversione di tendenza di breve periodo.

Time frame settimanale

Il forte rialzo settimanale è servito per avere la definitiva e inequivocabile rottura di area 19.335. A questo punto la strada del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dovrebbe essere spianata.

Tuttavia non è da escludere, soprattutto se innescati dai time frame inferiori, che si possa essere veloci ritracciamenti. L’importante è che il supporto in area 19.335 rimanga sempre inviolato in chiusura di settimana.

Time frame mensile

Se il mese di ottobre aveva chiuso sotto 18.915 indebolendo la proiezione al rialzo in corso, per il mese di novembre sarà decisivo il recupero di quest’ultimo livello per procedere al rialzo verso gli obiettivi indicati.

In caso contrario sono possibili discese fino in area 16.890. Per il mese di novembre sarà decisiva la tenuta di quest’ultimo livello per evitare discese con obiettivo in area 9.600.

Approfondimento

Attesa una prova di forza sui mercati per evitare un ulteriore ritracciamento