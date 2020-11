Possono essere un alimento dai mille usi. Quali? Le patate farcite sono un misto di gusto e sapori, da usare come secondo o addirittura come primo piatto vista la loro consistenza. Per questa ricetta bisogna effettuare tre passaggi: preparazione, farcitura e cottura.

Come fare le patate farcite con la pancetta, ricche di sapore e gusto, la ricetta completa

La ricetta è semplice e gli alimenti che la compongono sono quelli che generalmente si usano in cucina. Inoltre, con l’aggiunta di ricotta, le patate farcite con la pancetta, sono più delicate e adatte ai palati esigenti.

Ingredienti per sei persone

Ecco l’elenco degli ingredienti che servono:

a) sei patate grandi;

b) 350/400 gr di ricotta;

c) 70 gr di formaggio grattugiano (pecorino o parmigiano a seconda i gusti);

d) 2 cucchiai di olio extravergine;

e) sale e pepe quanto basta.

La preparazione

Il segreto per come fare le patate farcite con la pancetta ricche di sapore e gusto, sta nella preparazione e nel mescolare in modo giusto gli ingredienti.

La prima cosa da fare è lavare le patate con la buccia, bucherellarle con una forchetta e cuocerle in forno per mezz’ora a 180 gradi.

Mentre cuociono le patate nel forno, sbattere in una terrina la ricotta con una frusta a mano, unire i 70 gr di formaggio.

Togliere dal forno le patate, sbucciarle ancora calde. Poi scavate in superficie togliendo la polpa con un cucchiaio. In questo modo si ottengono delle patate a forma di barchetta.

Rosolare la pancetta nell’olio per circa cinque minuti. Appena pronta bisogna unirla alla ricotta.

Patate farcite con pancetta: ultimo passo la farcitura e pronte in tavola

Ultimo passo per completare questo piatto gustoso riguarda la farcitura. Bisogna far rosolare nell’olio la polpa delle patate rimasta per cinque minuti. Unirla alla ricotta, amalgamare il tutto e farcire le barchette di patate.

Formare al centro della patata una fossetta e inserite un uovo dentro. Aggiungere sale e pepe e cuocere a forno per dieci minuti a 180 gradi.

Le patate farcite con la pancetta sono pronte per essere servite ben calde.