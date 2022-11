Polpette morbidissime salvacena o per un antipasto sfizioso senza carne con pochissimi ingredienti

Ogni tanto la creatività ci stimola e inventiamo dei piatti nuovi per stupire la famiglia o gli ospiti. Specialmente i più piccoli certe volte hanno bisogno di novità di gusto e forma. Mamme e papà, allora, spesso per far mangiare i figli trasformano carote e uova in animaletti o altro.

Tra tante preparazioni culinarie, comunque, ci sono cibi classici che incontrano di solito i gusti di tutti. Parliamo delle polpette. Grandi, piccole, di carne, pesce o verdure, prima con il loro profumino e poi con il sapore fanno venire l’acquolina in bocca.

Tra tante ricette ce ne sono alcune per fare delle polpette senza qualche ingrediente. Può accadere, infatti, di avere il frigo mezzo vuoto. Potremmo anche scegliere di evitare qualche alimento per la dieta o per intolleranze.

Polpette morbidissime salvacena o per un antipasto sfizioso pronte in poco tempo

Per un secondo semplice e appetitoso per 4 persone ci occorreranno:

3 uova grandi;

circa 300 g di Parmigiano Reggiano o Grana Padano;

olio di semi per friggere oppure di oliva;

pangrattato.

Bastano pochi ingredienti per delle polpettine morbide e filanti. Separiamo il tuorlo dall’albume e mettiamolo da parte. Ci potrà servire per una frittatina veloce o una crema per il dessert. Uniamo agli albumi il formaggio grattugiato e mescoliamo. Scaldiamo bene l’olio in una padella profonda e cominciamo a formare le polpette. Se si vuole, si possono passare nel pangrattato. In questo modo risulteranno più croccanti e terranno meglio la frittura.

Appena saranno dorate, togliamo le polpettine dall’olio con una schiumarola e mettiamole su un vassoio con carta assorbente.

Ottimo secondo veloce, salvacena e svuotafrigo, si prestano anche per un antipasto, abbinandole con un Prosecco.

Altre proposte veloci da fare

Se si ha poco tempo c’è un’altra ricetta che possiamo fare. Alcune volte compriamo le scatole di purè istantaneo per fare un contorno al volo. Prendiamo una di quelle buste, uniamo circa 300 ml di latte e mescoliamo bene. Ora in un pentolino scaldiamo circa 200 ml d’acqua e uniamola al composto. Mettiamo sul fuoco e giriamo velocemente con una frusta, aggiungendo 2 cucchiai di amido di mais e 2 di formaggio grattugiato. Assaggiamo e regoliamo di sale. Appena il tutto sarà pronto, spegniamo e facciamo raffreddare.

Se il purè non è abbastanza denso, aggiungiamo del pangrattato agli altri ingredienti e mescoliamo. Scaldiamo dell’olio e cominciamo a formare le polpettine. Friggiamo e serviamo, magari con un vino bianco fermo o frizzante.

Con pochi ingredienti e in poco tempo potremo fare polpette morbidissime salvacena o per un antipasto sfizioso e senza nemmeno usare il macinato.