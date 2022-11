Ecco come usare la farina di ceci ricca di proprietà per le ricette di cucina e per la bellezza

C’è un ingrediente alla base di ricette dolci e salate che è presente in quasi ogni dispensa, la farina. Questa polvere è il risultato della macinazione di semi ma anche di frutti. Tra le tante pensiamo alla farina di mandorle, di castagne, di riso, di grano, ma anche di segale e avena e a tante altre.

In molti supermercati potremo trovare anche pacchetti di un prodotto particolare, la farina di ceci.

Sappiamo che i legumi si mangiano volentieri nelle zuppe, eppure si prestano pure a essere macinati. In particolare i ceci, appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, sono legumi molto coltivati e apprezzati in molti Paesi. In Italia fanno parte della cucina tradizionale di alcune regioni.

Ecco come usare la farina di ceci ricca di proprietà utili

I ceci conterrebbero proteine, carboidrati, fibra, potassio, calcio, fosforo, magnesio e altri minerali e vitamine. Il loro consumo moderato potrebbe favorire il transito intestinale, ma sarebbero sconsigliati in caso di patologie, tipo la colite.

Tra le proprietà, ridurrebbero colesterolo e trigliceridi, favorendo il sistema cardiocircolatorio. A tutto ciò si dovrebbe aggiungere che come altri legumi i ceci non conterrebbero glutine. Ciò li renderebbe un ingrediente ideale per buoni piatti adatti anche ai celiaci.

In cucina i ceci si possono usare semplicemente bolliti e conditi oppure insieme a verdure per zuppe saporite. Alcuni piatti con i ceci della cucina mediorientale sono i falafel e l’hummus. La farina di ceci, in particolare, si presta a tanti tipi di ricette. Come abbiamo visto, sarebbe adatta anche in caso di celiachia. In Italia si preparano soprattutto la farinata ligure e le panelle siciliane.

Ricetta della farinata

Per una teglia di farinata mescoliamo 100 g di farina di ceci con 300 ml d’acqua fino a eliminare tutti i grumi. Copriamo la ciotola con la pellicola e attendiamo 5 o 10 ore, girando il composto ogni tanto. Alla fine togliamo la schiuma e aggiungiamo un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Ora versiamo il tutto su una teglia oliata e livelliamo.

Cuociamo in forno a 220/250 gradi nella parte bassa per 10 minuti, poi in alto per altri 10. Sforniamo e spolveriamo con del pepe.

Ora ecco come usare la farina di ceci ricca di proprietà per fare anche delle crepes. Mescoliamone 100 g con sale, pepe, un po’ d’olio e acqua. Creiamo una pastella e cuociamo su un padellino unto.

Uso cosmetico

La farina di ceci si presta anche a ricette di bellezza. Se abbiamo una pelle sensibile e qualche ruga, mescoliamone un po’ con dell’idrolato di rose. Applichiamo sul viso e laviamo via questa maschera anti age dopo 10 minuti.

Per uno scrub basterà fare una crema con farina e acqua a cui aggiungere un po’ di zucchero. Massaggiamo il viso con movimenti circolari e risciacquiamo.

Se non abbiamo tempo di fare lo shampoo, potremmo farne uno a secco. Cospargiamo con cautela poca farina sulla testa, massaggiando soprattutto le radici. Poi applichiamola sulla lunghezza. Non resta che spazzolare i capelli dopo qualche minuto.