Impossibile resistere a una lasagna sfiziosa senza carne ma con ingredienti insoliti

La cucina italiana vanta piatti eccellenti e apprezzati in tutto il Mondo. Abbiamo ricette tradizionali e regionali davvero uniche. Bisogna ricordare che gli ingredienti sono frutto di un lavoro appassionato, ma anche del terreno, dell’acqua e dell’aria. In Italia, quindi, molti prodotti sono speciali anche per questo motivo.

Tra i primi piatti che in molti amano c’è la classica lasagna con il ragù. Prepararla bene per il pranzo della domenica riempie di soddisfazioni. Ci sono però altre versioni.

Per preparare una lasagna bianca sfiziosa per circa 6 persone occorreranno:

500 g di lasagne fresche;

500 ml di besciamella;

300 g di filetti di salmone;

300 g di gamberetti;

2 zucchine piccole;

burro;

una manciata di pistacchi;

vino bianco;

sale e pepe.

Impossibile resistere a una lasagna sfiziosa senza carne e ottima per la domenica

Laviamo le zucchine e tagliamole a fettine sottili. Cuociamole per qualche minuto in padella con burro e poca cipolla.

Ora puliamo i gamberetti e facciamoli cuocere velocemente in padella con del burro, sfumando con del vino bianco. Adesso tagliamo il salmone e scottiamolo appena.

Tritiamo poi i pistacchi e imburriamo per bene una pirofila. In seguito, prepariamo la besciamella oppure usiamone una già pronta. Non resta che sistemare un primo strato di lasagne e mettere un po’ di salmone, gamberetti e zucchine. Spolveriamo con i pistacchi e versiamo della besciamella. Continuiamo fino al termine degli ingredienti e cuociamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

Per quanto riguarda il vino, potremmo scegliere tra i tanti un Falanghina del Sannio, un Vermentino oppure un Soave.

Cosa usare al posto delle sfoglie di pasta

Comprare la sfoglia fresca per cucinare una gustosa lasagna al ragù o con il pesce è facile. Potremmo anche impastarla noi. In alternativa ci sono le crespelle. Prepariamole con:

250 ml di latte;

130 g di farina 00;

2 uova;

burro;

sale.

Versiamo in una ciotola il latte e rompiamo le uova. Cominciamo a mescolare con una frusta e uniamo un pizzico di sale. Aggiungiamo a pioggia la farina, meglio se già setacciata. Continuiamo a sbattere il composto fino a che si addensa un po’ e facciamo attenzione che non ci siano grumi.

Mettiamo ora un po’ di burro su un padellino antiaderente per cuocere le crespelle versando la cremina a cucchiaiate.

Sarà impossibile resistere a una lasagna sfiziosa senza carne preparata con la sfoglia o con le crepes.

Per il condimento potremo usare il solito ragù, quindi, oppure provare con gamberetti e salmone come nella ricetta che abbiamo illustrato. Con un po’ di creatività potremo rinnovare un classico della cucina italiana.