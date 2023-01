Ecco cosa usare al posto del pangrattato con 5 alternative light per panature croccantissime!

Per impanare il pangrattato è di grande aiuto, ma non è di certo fondamentale. Se non lo hai in dispensa o stai cercando una soluzione altrettanto comoda puoi rifugiarti in qualche alternativa. Con 5 ingredienti sostitutivi riuscirai comunque a sorprendere i commensali con una panatura fragrante e light! Vediamo quali sono quelli che potranno salvare la cena.

È difficile resistere a una panatura fatta in casa. Tanto che spesso ci concediamo del tempo per preparare delle polpette golose o del pesce croccante. Ma può capitare di non avere a disposizione l’ingrediente principale in queste situazioni: il pangrattato. Se ti trovi in emergenza o vorresti sostituirlo in altri modi, sappi che potrai farlo in tutta tranquillità. Dovrai semplicemente reperire qualche comune alimento che tieni in cucina e prepararlo all’uso.

Ecco cosa usare al posto del pangrattato per non rinunciare al gusto

I prodotti già pronti sono sbrigativi, ma le panature industriali potrebbero risultare troppo grasse e caloriche. Per fortuna, ci sono alcuni alimenti che si prestano alla perfezione per impanare a casa. E perfetti per sostituire il pangrattato all’occorrenza. Alcuni forse li conosci già: parliamo del pancarré e della farina di mais. Altri sono forse meno intuibili, eppure potresti trovartici a meraviglia. I cornflakes e la frutta secca, per esempio, potrebbero stupirti per la loro praticità. Ma se cerchi delle soluzioni gustose e allo stesso tempo rispettose della linea potresti servirti di questi 5 alimenti nella loro versione integrale:

fette biscottate ;

; crackers ;

; grissini ;

; pane in cassetta ;

; friselle.

Ecco cosa usare al posto del pangrattato in cucina. I primi quattro sono noti a tutti. Le friselle sono invece delle specie di taralli secchi e con pochi grassi, diversi dai soliti prodotti da forno. Per fare la panatura dovrai tritare uno degli ingredienti scelti nel mixer, finché otterrai la consistenza desiderata. Se desideri dei granelli più grandi potrai servirti del tagliere e di un batticarne. Assicurati di scegliere dei prodotti freschi e non troppo vecchi, altrimenti perderanno la loro fragranza. Infine, per far attaccare al meglio la panatura, tieni conto dell’umidità dell’alimento che vuoi impanare. Se devi lavarlo ricordati poi di asciugarlo bene, magari usando dei fogli di carta assorbente.

Come farne una versione integrale

Se cerchi una soluzione ugualmente sana e leggera, potresti preparare del buon pangrattato integrale fatto in casa. Non ci vuole molto e lo adorerai nelle prossime ricette. Per realizzarlo ti servirà del pane integrale a grano tenero. Con quello duro, infatti, rischieresti di danneggiare le lame del robot in cui lo triterai.

Una volta che lo avrai sottomano dovrai tagliarlo in cubetti. Scalda il forno a 200 gradi e intanto sistema il pane su una leccarda. Cuocilo in modalità ventilata per circa 10 minuti, controllando che non bruci. Dopo aver atteso che si raffreddi, dovrai sminuzzarlo col robot da cucina, riducendolo nelle dimensioni che preferisci. Ora potrai sistemare il tuo pangrattato in appositi sacchetti per alimenti e conservarlo nel congelatore finché non ti servirà.