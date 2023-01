I bambini chiedono se esiste la Befana? Portali finalmente a incontrarla dal vivo, abita in Italia!

Tradizione vuole che durante l’antica festa dell’Epifania la Befana solchi i cieli a cavallo della propria scopa. Andrà poi di casa in casa a elargire doni o carbone ai bambini, a seconda del loro comportamento. Insomma, quella del 6 gennaio è una notte magica, cara agli adulti ma soprattutto ai più piccini. A rovinare l’atmosfera fiabesca, però, spesso subentrano i loro dubbi circa la reale esistenza della Befana. Ebbene, quale miglior modo di convincerli se non facendogliela vedere dal vivo? Andiamo a svelare dove è possibile farlo

Si dice che l’Epifania tutte le feste porta via, ma perché si festeggia? È una festa che deriva dalla visita dei Re Magi al Bambin Gesù ma anche di origine pagana. Infatti, coinciderebbe con celebrazioni propiziatorie per i raccolti agricoli. La rappresentazione della Befana come vecchietta vestita miseramente, invece, rappresenterebbe il vecchio anno passato.

In ogni caso, al di là delle varie derivazioni, l’Epifania rimane ancora oggigiorno una festa sentita e totalmente italiana. Dunque, per passarla in modo spettacolare, nessun altro posto sarà migliore della nostra penisola, ricca di manifestazioni ma soprattutto domicilio della Befana stessa.

I bambini chiedono se esiste la Befana? Portali da lei a vivere un’Epifania speciale

Per l’Epifania niente di meglio che una gita fuori porta o una vacanza, organizzata in tempo utile.

Tanti i posti da fiaba dove potersi recare, ma sicuramente tra i maggiori candidati vi sono quelli che hanno reso l’Epifania pienamente protagonista.

E quale scelta migliore se non l’abitazione ufficiale della più famosa delle vecchiette per avervi un incontro ravvicinato? Dobbiamo precisare, però, che la Befana avrebbe più domicili.

Il primo si trova in Toscana, in provincia di Lucca. Stiamo parlando di Barga, precisamente di Pegnana. Qui in un suggestivo bosco sorge la sua casetta, che sarebbe aperta tutto l’anno. Qui i bimbi potranno consegnare la propria letterina alla diretta interessata, nonché ricevere carbone o dolci dalla stessa.

Ci si potrà calare nel suo mondo e nella sua vita, che contempla anche la cura dei suoi animali. Un’esperienza entusiasmante ed emozionante, che lascerà senza fiato piccoli e non.

Altre destinazioni speciali

I bambini chiedono se esiste la Befana? Portali a Urbania in provincia di Pesaro e Urbino. Qui la Befana è una cittadina emerita che ogni anno riceve le chiavi delle città durante i giorni di festa a lei dedicati. Tale è la sua importanza in questo comune da aver ricevuto come propria casa una parte del palazzo civico. Qui la Befana riceve i bambini tutto l’anno, mostra l’arte della tessitura nonché di produzione del carbone. Inoltre, li intrattiene narrando fantastiche storie.

Dispone anche di un proprio ufficio postale per scrivere e spedire le letterine.

Dal 4 al 6 gennaio la città si riempie di calze e decorazioni. Numerosi anche gli intrattenimenti: giochi, spettacoli ma anche laboratori creativi. Ovviamente, non mancheranno stand per degustare tante delizie culinarie.

Da segnalare anche Candela, in provincia di Foggia e ritenuta città del Natale. Proprio qui all’Epifania si potrà assistere a un vero e proprio volo da parte della Befana. Uno spettacolo che farà sussultare il cuore.

Infine, possiamo puntare anche a qualcosa di meno tradizionale. A Venezia, annualmente, potremmo assistere a un’insolita e divertente sfida. Lungo il Canal Grande, infatti, durante una regata, si affrontano a botta di remi diversi uomini travestiti da Befane.