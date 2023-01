Cosa mettere nella calza della Befana per stupire tutti senza riempirla con caramelle e cioccolato

Mancano appena 5 giorni all’Epifania e al classico scambio di calze. La tradizione vuole che le calze siano piene di dolci, caramelle e cioccolato. Ma se per un anno vogliamo scegliere qualcosa di nuovo da regalare siamo nel posto giusto. Ecco le migliori idee per una calza della Befana decisamente alternativa.

Ci siamo messi alle spalle anche l’ultimo dell’anno ed è già il momento di pensare alla prossima festa: l’Epifania. Come da tradizione il 6 gennaio ci sarà la consegna delle calze per grandi e piccini. Molti opteranno per le calze già confezionate. Altri daranno spazio alla fantasia e alla creatività per riempirle. Se siamo in cerca di idee per capire cosa mettere nella calza delle Befana senza puntare ancora su cioccolatini e dolcetti siamo nel posto giusto. Gli spunti che stiamo per scoprire sono davvero geniali e faranno contenti tutti.

La calza per gli adulti senza dolci e caramelle

Non è mai semplice preparare una calza per la Befana per gli adulti. Un buon modo per evitare i dolci, però, è quello di sostituirli con prodotti più sani e genuini. Quindi spazio a barattoli di miele grezzo, frutta secca, confetture artigianali. O ancora a condimenti particolari come gli oli aromatizzati o l’aceto balsamico DOP. Regali di gran classe e che ci faranno fare ottima figura.

E se proprio non riusciamo a rinunciare ai dolci prepariamoli con le nostre mani o scegliamo quelli tradizionali. Gli amici saranno entusiasti.

La calza per i bambini: puntiamo su giocattoli e materiale scolastico

Il 6 gennaio si conclude un periodo fatto di grandi mangiate e di abbuffate di dolci. Per questo motivo, anche per i più piccoli, sarebbe meglio evitare di riempire di caramelle e cioccolatini anche la calza della Befana. Molto meglio qualche gioco come ad esempio le costruzioni o dei peluche. O ancora, se vogliamo fare anche un regalo utile, dei libri da leggere e materiale scolastico. Ci ringrazieranno anche i genitori.

Cosa mettere nella calza della Befana: i regali per lui e per lei

Arriviamo a una delle questioni più difficili. Come riempire la calza per il proprio compagno o la propria compagna. Partiamo dall’inizio. Un buon trucchetto è quello di usare le calze vere, magari colorate e divertenti, al posto della classica calza in panno.

A questo punto spazio alla fantasia. Per lui possiamo puntare su sciarpe e cappelli, sulla biancheria e su piccoli gadget tecnologici o sportivi. Per lei andiamo con prodotti per il make up, creme di bellezza e accessori come orecchini, collane e bracciali. Il regalo perfetto per entrambi da mettere nella calza? Un biglietto aereo per il prossimo viaggio di coppia.