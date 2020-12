Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo sempre alla ricerca di ricette particolari per stupire i nostri ospiti. Magari l’inventiva non ci manca, è il tempo quello che scarseggia. E per non fare brutta figura, ci si affida a piatti già pronti o semplicemente da scongelare.

Eppure, queste polpette di parmigiano perfette per l’antipasto, sono un piatto semplice da fare e soprattutto in pochissimo tempo! Le polpette sono di facile realizzazione e i soli due ingredienti le rendono di facile digeribilità anche per i bambini più piccini.

Le polpette andranno ovviamente fritte in abbondante olio bollente una volta compattate.

Se le si vuole fare più leggere non si esclude un passaggio in forno, però consigliamo di seguire la ricetta originale.

Vediamo cosa serve per preparare le polpette di parmigiano.

Ingredienti

300 gr di parmigiano DOP;

150 gr di albumi.

Polpette di parmigiano, perfette per l’antipasto

Per prima cosa bisogna pesare le uova ricavarne 150 gr di albumi. A seconda della grandezza dell’uovo si avrà un peso specifico degli albumi che si ricaveranno da essi. L’albume di un uovo medio pesa circa 30 grammi, mentre l’albume di un uovo grande ne pesa circa 55 di grammi. Consigliamo di pesare le uova per vedere quanto pesano prima e dopo la presa dell’albume. In una ciotola, mettervi il parmigiano reggiano, fare un buco tipo la fontanella che si forma mentre si fa la frolla e aggiungervi gli albumi. Mescolare il tutto con un cucchiaio. Quando il tutto sarà bello compatto, formare delle polpettine con l’aiuto delle mani. Più piccole saranno le polpette, meno tempo ci metteranno per essere fritte.

In una padella, scaldare dell’olio di semi da frittura o dell’olio di arachidi. Quando avrà raggiunto la temperatura giusta, tuffarvi le polpettine, non più di quattro o cinque alla volta. Farle friggere per circa dieci minuti al massimo, dovranno dorarsi fuori. Mettetele su un foglio di carta oleosa per levare l’olio in eccesso.

Le polpette sono dunque pronte. Servirle ben calde con a fianco una bollicina magari.