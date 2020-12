Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Correre con le Nike in Borsa è possibile? Nel senso di fare un investimento profittevole che faccia correre i guadagni?

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 6%. Non c’è, quindi, molto spazio per lasciar correre il rialzo. Probabilmente questo risultato è il frutto di una sopravvalutazione del titolo che è evidente qualunque sia la metrica utilizzata per un’analisi basata sui multipli di mercato. L’enterprise value to sales (il valore d’impresa rispetto alle vendite) dell’azienda, infatti, è elevato essendo pari a 5,05 volte il suo attuale fatturato. Inoltre con un rapporto P/E atteso a 46,72 e 36,17 rispettivamente per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli di utile.

Tra i punti di forza del titolo Nike ricordiamo

Le aspettative di progresso della crescita sono piuttosto promettenti. Si prevede, infatti, un forte incremento delle vendite nei prossimi anni.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto significativamente al rialzo le stime di vendita dell’azienda.

Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di EPS sono state riviste al rialzo.

Correre con le Nike in Borsa è possibile? Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Nike (NYSE:NKE) ha chiuso la seduta del 1 dicembre a quota 135,44 dollari in rialzo dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia nel medio che nel lungo periodo con obiettivi indicati in figura. Tuttavia un livello chiave per capire le future evoluzioni è molto vicino e ci permetterà a breve di capire cosa accadrà nei prossimi mesi/settimane. Stiamo parlando di area 137,8/13,8 dollari. Il superamento di questo livello in chiusura di settimana permetterebbe alle quotazioni di continuare la progressione verso gli obiettivi in area 200 dollari e oltre.

In caso di fallimento, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 121/123 dollari. Solo la rottura di questo supporto in chiusura di settimana metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Dopo che i segnali rialzisti hanno portato a un rialzo del 30% cosa aspettarsi sul titolo Technogym?