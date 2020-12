Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Acquistare casa è sempre una decisione molto importante nella vita di una persona. Un impegno non solo economico, ma anche una scelta di vita. Ecco perché l’appartamento che si decide di acquistare, dovrebbe essere molto vicino a ciò che si desidera. In questo articolo il team di ProiezionidiBorsa rivela il segreto per comprare la casa dei sogni.

Una scelta importante, come quella della casa, richiede attenzione

Quando si acquista una casa, e si decide di acquisire un mutuo, ci si carica di un debito per molti anni. Inoltre ci si vincola ad un luogo, che non è banalmente solo una zona territoriale, ma è anche un appartamento. In quella zona, e in quella casa, si vivrà molto tempo.

La casa è il rifugio per eccellenza, e di conseguenza dovrebbe essere un luogo amato e desirato. Un posto dove si torna volentieri, dove volentieri si trascorre buona parte della vita.

Eppure, una scelta così importante viene fatta in pochi minuti. In genere si visita l’appartamento la prima volta, per alcuni minuti, massimo 10/15 minuti. Poi se piace, si torna una seconda volta per una nuova visita che durerà pochi minuti. Dopo quella seconda visita si decide di fare una offerta. Raramente l’interessato torna una terza volta.

Il segreto per comprare la casa dei sogni

Eppure per fare una scelta così importante per la vita e il portafoglio, occorre valutare alcuni aspetti che molti non prendono neanche in considerazione. Il primo errore che si fa, è soffermarsi sull’appartamento senza prendere in considerazione il contesto. Il palazzo in cui si trova la casa, le zone limitrofe, il quartiere in cui è inserito. Quindi una cosa utile da fare è tornare e visitare con calma il quartiere più volte prima di decidere.

Altro aspetto è l’esposizione e la disposizione dell’appartamento. E’ rivolto a nord o a sud? Viene inondato dal sole o rimane in ombra, specialmente d’inverno? Le stanze come sono disposte? L’esposizione dell’appartamento è importante, incide sulla sua luminosità. Andare a visitare la casa che si desidera comprare almeno 3 volte, in tre momenti diversi della giornata, aiuta a capire quanto è luminosa.

Una scelta che richiede idee chiare

Ma il requisito fondamentale quando si decide di acquistare un immobile, è avere le idee chiare. Essere consapevole di ciò che si vuole, in relazione al budget disponibile. Non fermarsi alle prime due case viste ma valutare tutte le possibilità, cercare a fondo un immobile adatto ai desideri. E se non lo si trova subito, meglio attendere, se non ci sono scadenze impellenti.

Questo è il segreto per comprare la casa dei sogni.

