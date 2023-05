Pelle tonica a 40 e 50 anni in 5 minuti al giorno: gli esercizi di Giacomo Urtis del GF VIP per un viso giovane e luminoso   

Si sente sempre più parlare della cosiddetta “ginnastica facciale”. Quest’ultima consiste in degli esercizi da fare con il volto per farlo apparire più tonico e diminuire le rughe. Ecco quelli che pratica anche Giacomo Urtis del Grande Fratello VIP.

Ne fanno ricorso sempre più celebrità e persone comuni. È la cosiddetta ginnastica facciale, che permetterebbe di avere una pelle tonica a 40 e 50 anni in 5 minuti al giorno di esercizio. Da dove partire? Si può provare con la routine suggerita da Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello VIP e noto per essere il chirurgo estetico di fiducia di molte stelle dello spettacolo.

Pelle tonica a 40 e a 50 anni in 5 minuti al giorno: ecco cosa consiglia Giacomo Urtis

Durante una delle puntate di una vecchia edizione del Grande Fratello VIP, Giacomo Urtis si è cimentato in una sessione di ginnastica facciale e ha invitato gli altri concorrenti ad emularlo.

Dopo essersi messi davanti ad uno specchio, tutti hanno cominciato a svolgere gli esercizi sotto la guida del noto chirurgo.

I 2 esercizi da fare

Il primo consiste nel pronunciare le lettere ‘’A’’ ‘’O’’ e ‘’X’’ in sequenza per 10 volte scandendole per bene. A seguire, pronunciare scandire le lettere ‘’AU’’ per 20 volte volte. In questo modo si avrà una bocca sempre all’insù.

Ecco, quindi, una breve routine che è possibile seguire per avere una pelle del viso sempre tonica, giovane e rilassata. Sono l’ideale per distendere il viso dopo essersi alzati dal letto, cioè quando hai un aspetto molto stanco.

Un esercizio per il collo

Quindi, abbiamo appena visto gli esercizi consigliati da Giacomo Urtis del Grande Fratello VIP. Ma se volessi tonificare la pelle del collo e del décolleté?

In questo caso si può ricorrere ad un esercizio noto come ‘’l’iguana’’, che consiste nel spingere il collo in avanti. Nel farlo, bisogna poggiarci sopra le mani in modo tale da percepire il movimento del muscolo. Infine, tenere la posizione per almeno 5 secondi di tempo.

Come hai visto, ci vuole davvero poco per tonificare la pelle del tuo viso. Ovviamente, ricorda anche di seguire una beauty routine adatta alla tua età. È impossibile cancellare del tutto i segni del tempo, ma ritardarli e apparire il più possibile impeccabili non lo è.

